Jim Brickman Bakal Konser di Jakarta pada September 2022

Kangen nostalgia dengan lagu-lagu romantis seperti Valentine, The Gift, Destiny dan Your Love? Well, bersiaplah. Mengawali pertengahan tahun 2022 ini, promotor musik Color Asia Live (sebelumnya Full Color Entertainment-RED), akan menghadirkan ‘Legenda Musik Love Song’ Jim Brickman ke Jakarta pada Sabtu, 3 September 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, dalam konser bertajuk “Jim Brickman Live In Jakarta 2022”.

Pernah tercatat dua kali menjadi nominee Grammy Award, Jim Brickman, juga seorang pianis-komposer untuk sejumlah lagu romantis yang dikenal publik seperti Valentine yang dinyanyikan oleh Martina McBride. Penjualan tiket untuk konser ini akan segera diumumkan.

Sebagai seorang legenda musik yang bertalenta, Jim Brickman acap kali menjadi sumber inspirasi bagi sejumlah penyanyi dan musisi pop dunia. Sebagai seorang penulis lagu pop, karyanya yang terkenal, “Valentine”, yang dinyanyikan oleh Martina McBride, sukses di pasaran dan sering menjadi semacam ‘lagu wajib’ pada setiap kali momen perayaan Hari Valentine diselenggarakan.

Selain itu, Jim Brickman juga seorang pianis solo sukses yang telah menghasilkan 21 album dan 32 single radio yang masuk dalam jajaran 20 tangga lagu teratas. Bahkan, Jim Brickman pernah dua kali masuk dalam nominasi Grammy Award. Yaitu untuk albumnya bertajuk “PEACE” (2003) dalam kategori Best Instrumental dan album “FAITH” (2009) untuk kategori Best New Age Album. Jim Brickman juga pernah meraih Dove Award untuk musik gospel, dua penghargaan SESAC Songwriter of the Year Awards dan Canadian Country Music Award.

Karena itulah, Managing Director Color Asia Live, David Ananda, mengungkapkan bahwa kesuksesan Jim Brickman dalam menulis dan menciptakan lagu-lagu pop, khususnya lagu-lagu romantis, telah membawanya menjadi seorang penulis lagu terkenal di Amerika yang juga merupakan seorang penyanyi dan pianis solo yang sukses.

“Kepiawaian Jim Brickman inilah yang mendorong kami ingin menampilkan sosok penyanyi dan penulis lagu serta pianis solo sukses ini, yang lagu-lagu romantisnya kerap kita dengar setiap Hari Valentine. Dengan begitu, kami berharap, kerinduan para pecinta musik di Indonesia dapat terpenuhi dan mereka dapat merasakan ‘vibe’ yang berbeda jika bisa menyanyikan lagu-lagu romantis itu secara langsung bersama penulis dan penyanyinya sendiri, di atas panggung Balai Sarbini, Jakarta, pada Sabtu, 3 September 2022 mendatang,” imbuh David Ananda, menjelaskan.

Hal senada disampaikan Director of Operations Color Asia Live, David Yausep. Ia mengatakan bahwa kerinduan masyarakat akan kehebohan konser musik diharapkan dapat terpenuhi dengan kehadiran Jim Brickman pada 3 September 2022 mendatang. David Yausep menjelaskan, pelaksanaan konser ini juga akan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, meski saat ini Indonesia tengah berada dalam fase pandemi menuju endemi. Namun demikian, kita harus tetap waspada.

“Pecinta musik Indonesia bisa dipastikan akan bisa melepas kerinduan mereka akan kehebohan konser musik saat menyaksikan konser Jim Brickman Live in Jakarta 2022 pada 3 September 2022 mendatang. Dengan tangan dingin Jim Brickman, banyak lagu ciptaannya yang sukses dan dapat dinyanyikan oleh para musisi lintas genre. Selain itu, di tengah masa peralihan dari pandemi menuju endemi ini, penerapan protokol kesehatan yang ketat pada konser Jim Brickman dipastikan akan tetap dijalankan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini kami lakukan agar semua pihak dapat merasa aman dan nyaman ketika menyaksikan konser ini,” papar David Yausep. (OL-12)