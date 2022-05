Terus Berinovasi, Catchplay+ Hadirkan Paramount Network dalam Layanan Streaming

GUNA menghadirkan film-film blockbuster bagi pencinta film di Tanah Air, Catchplay+ mengumumkan kemitraan konten baru dengan Paramount Network untuk menghadirkan karya-karya terbaik dari Hollywood, serta serial televisi populer ke dalam platform Catchplay+ di Indonesia.

Kolaborasi ini memungkinkan pelanggan Catchplay+ bisa menonton film ikonik seperti Mission Impossible: Rogue Nation dan Transformers: The Last Knight dan ratusan jam film klasik; serial populer seperti Yellowstone dan FBI; karya-karya favorit seperti Star Trek; komedi peraih penghargaan seperti The Daily Show With Trevor Noah, Saturday Night Live, dan Key & Peele. Semua judul in itu dan lainnya dari Paramount Network tersedia untuk pelanggan, tanpa biaya tambahan.

“Kami bahagia menjadi layanan film streaming pertama di Indonesia yang mampu menghadirkan Paramount Network. Selain film dan serial terkemuka dari Hollywood dan Asia, kemitraan ini makin melengkapi koleksi kami dan membantu memenuhi misi kami untuk secara konsisten menyediakan konten hiburan premium terbaik dan terbaru bagi para pencinta film dari seluruh dunia,” kata CEO Grup Catchplay+, Daphne Yang.

“Paramount Network adalah destinasi hiburan premium bagi keluarga, yang berkomitmen untuk menghadirkan para bintang, kisah yang memikat, dan memindahkan pengalaman layar lebar ke setiap layar. Kami senang bermitra dengan Catchplay+ untuk menghadirkan tayangan kepada pemirsa kapan pun mereka mau, di mana pun mereka berada,” tambah Direktur, Manajemen Distribusi Konten Asia Tenggara Paramount, Julian Lim.

Pengguna baru dapat dengan mudah membuka situs Catchplay+ atau mengunduh aplikasi dan berlangganan dengan harga Rp45.000 (belum termasuk pajak) per bulan untuk menonton tanpa batas. Promosi khusus penawaran ‘Beli 1 Bulan Nikmati 3 Bulan’ untuk pengguna baru juga tersedia bagi pemegang kartu kredit.

Pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan Catchplay+ melalui web, download aplikasi dari Android PlayStore, AppStore, dan melalui operator terkemuka antara lain IndiHome Telkom, First Media, XL Home, Transvision; platform smart TV seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, serta berbagai situs e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID. (RO/A-1)