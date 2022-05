Sambut Kelahiran Buah Hati, Andreas Arianto Rilis Falling Up

MUSISI, produser, dan komposer musik Andreas Arianto merilis lagu terbaru berjudul Falling Up, untuk menyambut kelahiran anaknya, April lalu, dengan menggandeng penyanyi dan penulis lagu yang berbasis di Bali, Kai Mata.

Mengutip siaran pers, Rabu (18/5), Falling Up sebenarnya merupakan reinterpretasi dari komposisi Falling, yang telah dirilis Andreas, Maret lalu.

Jika Falling ditulis Andreas sebagai surat cinta untuk menyambut anaknya yang baru lahir, Falling Up meneruskan perasaan cinta dan kasih sayang itu menjadi lebih spesifik pada dua insan yang saling menyayangi.

Baca juga: Gandeng SCALLER, Andreas Arianto Rilis Riddles

Hal ini sangat terasa dari untaian lirik yang ditulis oleh Kai yang berbunyi, "I can feel you falling for me and I'll be here waiting. You can tell me when you're ready."

Meski bukan pertama kalinya berkolaborasi dalam menulis lagu, Andreas merasa senang saat ada musisi yang berhasil memberikan nyawa baru dan perspektif berbeda untuk karyanya.

Kai, saat mendengarkan versi instrumental Falling, merasakan dirinya melayang ke atas layaknya gelembung udara yang terbawa naik dari dasar gelas minuman bersoda. Perasaan itulah yang dia coba terjemahkan ke dalam lirik lagu.

Lagu kolaborasi terbaru Andreas Arianto dan Kai Mata berjudul Falling Up telah tersedia di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)