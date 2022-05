IM3 Berikan Gratis Langganan Prime Video Mobile Selama 30 Hari

INDOSAT Ooredoo Hutchison, melalui brand IM3, menghadirkan penawaran terbarunya untuk layanan streaming video populer Amazon, Prime Video. Penawaran tersebut memungkinkan seluruh pengguna IM3 dapat menikmati berlangganan gratis Prime Video Mobile Edition selama 30 hari di perangkat seluler mereka.

Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh, mengatakan, “Kami sangat senang dapat menghadirkan penawaran terbaru dari layanan Prime Video kepada pengguna IM3. Pandemi dalam dua tahun terakhir ini telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat, terutama dalam hal menikmati konten hiburan. Sebagai perusahaan telekomunikasi digital yang selalu mengerti akan kebutuhan pelanggannya, khususnya generasi muda, IM3 berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan digital yang menarik dengan terus beradaptasi terhadap tren yang berlangsung. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan platform digital terkemuka seperti Prime Video Mobile Edition untuk memberikan akses seluruh pengguna IM3 ke berbagai pilihan konten hiburan digital di smartphone mereka dengan mudah.”

Melalui Prime Video, pengguna IM3 mendapatkan kebebasan penuh untuk memilih dan menonton berbagai konten Amazon Originals yang telah memenangkan penghargaan seperti The Wheel of Time, The Boys, The Marvelous Mrs Maisel, Star Trek: Picard, The Tomorrow War, Coming 2 America, Being The Ricardos, serta berbagai acara TV, dan serial populer lainnya seperti The Office, Mission Impossible, dan masih banyak lagi.

Dengan Prime Video Mobile Edition, pengguna IM3 dapat mengakses seluruh pilihan film dari Prime Video melalui perangkat seluler mereka kapan saja dan di mana saja.

Seluruh pelanggan IM3 yang merupakan pengguna baru Prime Video dan mereka yang saat ini sudah memiliki akun pribadi Prime Video (namun belum pernah menerima free trial Prime Video sebelumnya) dapat menikmati gratis berlangganan Prime Video Mobile Edition selama 30 hari dengan mudah.

Pengguna cukup membuka aplikasi myIM3 atau mengunjungi situs web IM3 untuk mengklaim promo sebelum mengunduh aplikasi Prime Video melalui Play Store atau App Store.

Setelah masa 30 hari berakhir, pengguna IM3 dapat melanjutkan dengan memilih salah satu dari dua paket berlangganan Prime Video Mobile Edition, yaitu paket Prime Video Mobile Edition + 1GB Kuota Utama (masa aktif 7 hari) senilai Rp10.000 atau Prime Video Mobile Edition 30 hari + 3GB Kuota Utama (masa aktif 30 hari) senilai Rp30.000.

Selain itu, pengguna juga diberikan pilihan untuk meng-upgrade akun mereka agar dapat menikmati konten Prime Video dalam kualitas HD untuk disaksikan melalui berbagai perangkat. (RO/OL-1)