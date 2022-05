My Chemical Romance Rilis Lagu Pertama Dalam Tempo 8 Tahun

MY Chemical Romance kembali dengan lagu baru pertama mereka sejak 2014, yang berjudul The Foundations of Decay.

Dikutip Variety, Jumat (13/5), lagu berdurasi enam menit itu, mengingatkan kembali ke masa kejayaan band emo dengan penyampaian vokal dramatis ala Gerard Way, riff gitar yang semakin meninggi, dan slow build yang epik.

Lagu itu diproduseri oleh Way, Doug McKean dan gitaris utama Ray Toro.

My Chemical Romance akan memulai tur reuni di Amerika Utara dan Eropa, yang semula dijadwalkan pada 2020 tetapi ditunda karena pandemi.

Tur dimulai di Inggris Raya pada 16 Mei, berlanjut hingga 17 Oktober dengan lima tanggal di Kia Forum, Los Angeles. My Chemical Romance juga akan hadir di sirkuit festival musim panas ini, tampil di festival emo When We Were Young dan Riot Fest.

Terlepas dari tur yang akan datang, musik baru tidak selalu diharapkan dari My Chemical Romance, yang bubar pada 2013.

Mereka merilis satu lagu terakhir, Fake Your Death, pada 2014 sebagai bagian dari kompilasi hit terbesar May Death Never Stop You.

Band ini kemudian bersatu kembali secara singkat pada 2019 untuk serangkaian pertunjukan reuni satu kali.

Sejak pembubaran My Chemical Romance, setiap anggotanya yakni Gerard Way, Toro, gitaris ritem Frank Iero, dan bassis Mikey Way terus berkarier di musik.

Gerard Way merilis album solo berjudul Hesitant Alien pada 2014, Iero telah merilis rekaman solo dan tampil dengan Death Spells dan Reggie and the Full Effect, Mikey Way membentuk grupnya Electric Century dan Toro juga telah merilis musik di SoundCloud.

Di luar musik, Gerard Way mendapat banyak kesuksesan lain seperti serial buku komiknya, The Umbrella Academy, yang diadaptasi menjadi serial televisi oleh Netflix dan akan dirilis musim ketiganya pada Juni mendatang. (Ant/OL-1)