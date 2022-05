Suka Kamu, Single Terbaru Cinta Laura

AKTOR sekaligus penyanyi Cinta Laura Kiehl, Jumat (13/5), merilis single berjudul Suka Kamu. yang bertemakan asmara.

Kembali bekerja sama dengan Eka Gustiwana untuk aransemen dan Kamga di bagian vokal, kali ini, Cinta mencoba kembali ke akarnya, yaitu pop. Selama dua tahun terakhir, dia merasa dirinya selalu merilis lagu sesuai dengan yang diinginkannya.

"Saat membuat Suka Kamu, aku bilang ke Eka kalau aku ingin sebuah lagu yang membuat orang merasakan perasaan berbunga-bunga saat sedang kasmaran. Tapi di saat yang sama, tetap harus ada elemen percaya diri," ungkap Cinta dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (13/5).

Baca juga: Soundwave Rilis Single Love Me You Do

"Jadi, sosok dalam lagu ini adalah perempuan yang percaya diri dan tetap punya prinsip meski sedang jatuh cinta," tambahnya.

Bagi Cinta, jatuh cinta itu tidak harus tampak putus asa atau mengemis demi mendapatkannya. Dia ingin menggambarkan rasa jatuh cinta dari sudut pandang seseorang yang berkarakter kuat, karena tahu apa yang dia inginkan.

Cinta berharap, single Suka Kamu bisa membuat para pendengarnya merasakan butterflies in the stomach, seperti saat sedang jatuh cinta, dan tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan tersebut.

"Meski takut ditolak atau berakhir dengan buruk, tapi itu akan membuat kita benar-benar hidup. Kita harus berani mengambil risiko untuk merasakan segala suka-duka yang ada dalam perasaan cinta itu," pungkas Cinta. (Ant/OL-1)