Dua Film Sekuel Hadir di HBO Go pada Mei

IKUTI petualang terbaru dari kakak beradik Tim dan Ted Templeton dalam The Boss Baby: Family Business dan tahan napas Anda menyaksikan perjuangan penuh tegang keluarga Abbott untuk bertahan hidup dalam A Quiet Place Part II. Masing-masing film akan tayang pada hari Sabtu, The Boss Baby: Family Business pada 21 Mei dan A Quiet Place Part II pada 28 Mei di HBO GO.

Dalam The Boss Baby: Family Business, sekuel dari komedi blockbuster DreamWorks Animation yang menjadi nominasi Piala Oscar, Templeton bersaudara – Tim (James Marsden) dan sang adik Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – telah beranjak dewasa dan tumbuh saling berjauhan.

Tim telah menikah dan menjadi ayah yang mengurus rumah tangga, sementara Ted menjadi CEO perusahaan investasi. Namun, boss baby baru dengan pendekatan kekinian dan serba bisa akan menyatukan kembali mereka berdua … dan menginspirasi bisnis keluarga baru.

Tim dan istrinya, Carol (Eva Longoria), pencari nafkah keluarga, hidup di pinggiran kota bersama puteri mereka yang super cerdas usia 7 tahun, Tabitha (Ariana Greenblatt), dan bayi mereka yang menggemaskan Tina (Amy Sedaris).

Tabitha, yang selalu menjadi juara kelas di sekolah bergengsi Acorn Center for Advanced Childhood, mengidolakan Paman Ted dan ingin menjadi seperti dia. Namun, Tim, yang masih teringat imajinasi masa mudanya, khawatir ia belajar terlalu giat dan akan kehilangan suasana indah masa kecil.

Ketika bayi Tina membeberkan bahwa dia adalah agen rahasia Baby Corp. dalam sebuah misi mengungkap rahasia kelam di balik sekolah Tabitha dan sang pendirinya yang misterius, Dr Erwin Armstrong (Jeff Goldblum), hal ini menyatukan Templeton bersaudara dengan cara tidak teduga, menjadikan mereka mengevaluasi kembali makna sebuah keluarga dan menemukan apa yang paling berharga.

Lisa Kudrow dan Jimmy Kimmel hadir lagi melalui peran mereka sebagai orangtua Ted dan Tim, sedangkan James McGrath sebagai jam pengingat yang membingungkan, Wizzie.

The Boss Baby: Family Business disutradarai pembuat film Tom McGrath dan diproduksi oleh Jeff Hermann.

Disadur dari buka karya Marla Frazee, naskah film ini ditulis oleh Michael McCullers, dari cerita yang dibuat oleh McGrath dan McCullers. Musik dibuat oleh pemenang Academy Award Hans Zimmer dan Steve Mazarro.

MI/Dok HBO Go--Cuplikan adegan dari film A Quiet Place Part II

Sementara itu, A Quiet Place Part II melanjutkan kisah mencekam sebuah keluarga di bagian kedua, mendatangi tempat baru setelah peristiwa-peristiwa yang berlangsung melewati tempat perlindungan mereka yang rapuh dari perjalanan panjang keluarga Abbott yang masih hidup (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe), dibuat untuk menerima kenyataan ketika sebuah langkah dapat berarti kematian – dan memasuki sebuah dunia tak berujung.

Setelah peristiwa mematikan di rumah, keluarga Abbott harus berhadapan dengan teror dari dunia luar yang membuat mereka berjuang untuk bertahan hidup secara diam-diam.

Dalam keterpaksaan menjelajahi tempat yang tak dikenal, mereka segera menyadari bahwa para makhluk yang berburu berdasarkan suara bukan satu-satunya ancaman yang mengintai perjalanan panjang ini.

Pada momen awal film, keluarga ini tengah dalam pelarian, melalui berbagai bentuk pengamanan dan mencari perlindungan di kota yang mulai dilingkupi ketakutan.

Saat empati dan keterikatan hampir pudar di dunia, keluarga Abbott berupaya tidak hanya saling melindungi satu sama lain dari ancaman akibat bersuara, namun juga menemukan harapan dalam keheningan yang mengelilingi mereka.

Pada 2018, A Quiet Place karya John Krasinski telah mengubah keheningan menjadi dinding batu yang menakutkan dan membentuk thriller menakutkan dalam suatu fabel modern tentang keluarga dengan cinta, komunikasi dan bertahan hidup.

Gabungan antara ketegangan tanpa henti dan kisah berlapis-lapis tentang kekerabatan klan menangkis kekuatan alien yang sangat merusak dan memusuhi suara, film ini menjadi fenomena budaya dan gebrakan yang mengejutkan.

Paramount Pictures mempersembahkan A Quiet Place Part II bersama Michael Bay, Platinum Dunes Production / Sunday Night Production, disutradarai, ditulis dan diproduksi oleh John Krasinski dan dibintangi pemenang Golden Globe dan Screen Actors Guild Award Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, nominator Oscar Djimon Hounsou, dan John Krasinski.

Dengan producer Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller dan John Krasinski. Executive producer Allyson Seeger, JoAnn Perritano, dan Aaron Janus. (RO/OL-1)