Ma Dong-seok Bicara Soal Impian Lewat Karakter di Film

AKTOR Amerika-Korea Selatan Ma Dong-seok atau Don Lee mengungkapkan pendapatnya mengenai karakter Ma Seok-do dalam film The Roundup .

"Ma Seok-do adalah karakter yang mirip dengan saya sebagai Don Lee dan ini impian saya sejak kecil. Saya bermimpi bisa menjadi detektif untuk film aksi," kata Ma Dong-seok dalam The Roundup Global Press Conference, yang digelar secara daring, dikutip Jumat (13/5).

Ma Dong-seok mengatakan dirinya pernah bermimpi ada sebuah kota tanpa kriminalitas di dalamnya, berbeda dengan judul film karya sutradara Lee Sang-yong, yang dalam bahasa Korea bisa diartikan Crime City atau kota dengan kriminalitas itu.

Baca juga: Film The Roundup Sajikan Adegan Menegangkan Berpadu Humor

"Judul film dalam bahasa Korea bisa diartikan Crime City, dan saya ingin berbicara tentang kota tanpa kriminalitas, berbeda dengan judul film. Itu impian saya, kota tanpa kriminalitas. Jadi bagi saya, film ini sangat berarti, juga karakternya sangat dekat dengan pribadi saya Don Lee," ungkap dia.

Berbicara olahraga dan bela diri yang dia tekuni untuk mendukung karier aktingnya, Ma Dong-seok memilih menekuni tinju. Tidak hanya tinju, belakangan dia juga mempelajari judo dari ahli seni bela diri campuran yang kini berpartisipasi dalam acara hiburan di Korea, Kim Dong-hyun.

"Saya melakukan tinju sejak lama, saya belajar juga judo untuk film, bersama petarung profesional Kim Dong-hyun, pergi ke gym-nya belajar kombinasi tinju dan judo, juga seni bela diri campuran untuk film ini," ujar dia.

The Roundup merupakan sekuel dari The Outlaws (2017), mengambil waktu empat tahun setelah operasi pembersihan penjahat distrik Garibong, Korea Selatan.

Sang aktor pun mengulangi perannya seperti dalam film terdahulu. Dalam film ini, dia diberi tugas untuk memulangkan buronan dari Vietnam dan bertemu seorang pembunuh yang lebih kejam daripada buronan.

Menyadari si pembunuh telah kembali ke Korea untuk mendatangkan malapetaka, dia juga bergegas pulang.

Sang pembunuh tidak lain Kang Hae-sang (diperankan aktor Son Sukku). Sukku sendiri sebelumnya sudah terlibat dalam sejumlah proyek seperti Romance Without, D.P., Be Melodramatic, hingga Designated Survivor: 60 Days.

Dia menerima tantangan untuk menjadi penjahat yang bisa membuat kesan abadi pada penonton selama bertahun-tahun mendatang.

Sutradara Lee Sang-yong berjanji sosok penjahat Kang Hae-sang bisa melampaui tokoh Jang Chen, yang sebelumnya dihadirkan di The Outlaws dalam hal teror yang dia bawa ke layar kaca.

"Untungnya, film pertama (The Outlaws), sukses, disukai penonton sehingga kamu bisa membuat sekuel dengan para aktor dan sutradara yang luar biasa, termasuk aktor Son Seok-Koo yang hari ini tidak hadir hari ini," kata Ma Dong-seok.

Sebelum The Roundup, Ma Dong-seok telah berpartisipasi dalam sejumlah proyek film termasuk superhero Marvel yakni Eternals (2021), Ashfall (2019), The Bad Guys: Reign of Chaos (2019), The Gangster, The Cop, The Devil (2019), Along with the Gods: The Last 49 Days (2017), dan Train to Busan (2016). (Ant/OL-1)