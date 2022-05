Soundwave Rilis Single Love Me You Do

RINNI Wulandari dan Jevin Julian, yang tergabung dalam duo musik Soundwave, merilis single baru berjudul Love Me You Do. Single itu, menceritakan kisah dua sejoli yang saling bercumbu.

"Kali ini bukan tentang kita berdua, tapi kisah yang lebih general antara cewek dan cowok yang sama-sama suka," kata Rinni melalui keterangan tertulis, Kamis (12/5).

Selain karena cinta merupakan tema yang paling dekat dengan banyak orang, Soundwave melihat orang-orang dapat lebih mudah mengekspresikan perasaan melalui lagu. Untuk itulah, tema cinta kembali dipilih untuk lagu terbaru mereka.

Sama seperti single sebelumnya, dalam lagu Love Me You Do ini Jevin Julian terlibat sebagai produser, arranger, dan proses mixing, serta mastering yang turut dibantu juga oleh Iqbaal MSSVKNTRL.

Sementara itu, penulisan lagu sepenuhnya dilakukan oleh Rinni, yang juga menjadi komposer bersama Jevin.

Melalui lagu Love Me You Do, Soundwave berharap dapat mewakili perasaan pendengar, terlebih untuk mereka yang mencintai seseorang dengan tulus dan tanpa pamrih.

Single terbaru Soundwave tersebut kini sudah dapat dinikmati di seluruh platform streaming digital di Indonesia.

Saat ini, Soundwave juga sedang mempersiapkan perilisan album. Mereka mengaku sangat senang dan tidak sabar untuk segera memperdengarkan karya mereka ke semua penikmat musik di Indonesia.

"Iya, kita seneng dan excited banget. Berasa tidak sabar untuk bisa memperdengarkan lagu-lagu yang ada di album ini," kata Rinni.

"Sedikit bocoran. Bulan depan, kita akan rilis lagu yang sangat fun, easy listening, dan tetap groovy layaknya lagu-lagu dari Soundwave. Jadi, ditunggu ya," tambah Jevin. (Ant/OL-1)