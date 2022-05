Album Baru Stray Kids Bertahan Lebih dari 8 Minggu di Billboard

STRAY Kids sukses menjadi artis K-pop pertama yang menghabiskan lebih dari 7 minggu di Billboard 200 dengan album terbaru mereka, Oddinary.

Dikutip dari laporan Soompi, Rabu (11/4), Oddinary dirilis pada Maret lalu. Kini, album tersebut sudah berhasil menjadi album K-pop pertama pada 2022 yang menghabiskan delapan minggu di Billboard 200.

Setelah awalnya debut di posisi pertama, Oddinary kini berada di nomor 184 untuk minggu yang berakhir di 14 Mei mendatang. Posisi itu pun semakin memperpanjang rekornya sendiri sebagai album K-pop dengan charting terpanjang tahun ini.

Tidak hanya itu, Oddinary juga tetap kuat di beberapa tangga lagu Billboard lainnya minggu ini.

Album itu berada di posisi no 2 chart album dunia, no 9 di chart penjualan album terpopuler, dan no 11 di chart penjualan album teratas.

Stray Kids juga dikabarkan kembali masuk di Billboard's Artist 100 di no 88, minggu ini. Sementara judul lagu terbaru mereka, Maniac, berada di posisi no 108 di Global Excl grafik Amerika Serikat. (Ant/OL-1)