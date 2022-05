Season Keempat Westworld akan Hadir di HBO pada 27 Juni

SERIAL drama HBO Original peraih penghargaan Emmy, Westworld, akan menayangkan delapan episode di season keempatnya berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS, pada 27 Juni mendatang pukul 08.00 WIB hanya di HBO dan HBO GO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama di pukul 21.00 WIB di HBO. Episode selanjutnya akan tayang setiap Senin.

Westworld Season 4 akan menceritakan sebuah perjalanan kelam tentang nasib kehidupan makhluk hidup di dunia.

Para pemeran yang kembali hadir adalah Evan Rachel Wood, pemenang Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, dan Angela Sarafyan.

Peraih Piala Oscar Ariana DeBose bergabung dengan pemeran Westworld sebagai bintang tamu yang kembali hadir di season keempat ini.

Westworld diciptakan untuk televisi oleh Jonathan Nolan dan Lisa Joy, yang menjadi executive producer bersama Alison Schapker, Denise Thé, JJ Abrams, Athena Wickham, Richard J Lewis, dan Ben Stephenson. Dengan perusahaan produksi antara lain Kilter Films dan Bad Robot Productions bekerja sama dengan Warner Bros. Television, berdasarkan film yang ditulis Michael Crichton. (RO/OL-1)