Drummer Sheila On 7 Brian Resmi Hengkang

DRUMMER dari Sheila On 7 yakni Brian Kresna Putro telah memutuskan hengkang dari grup band asal Yogyakarta tersebut.



Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh manajemen Sheila On 7 hari ini. Dalam pernyataannya, pihak manajemen menyebutkan bahwa Brian telah hengkang sejak 6 April 2022.



"Kami informasikan terhitung sejak tanggal 6 April 2022, saudara Brian sudah tidak lagi menjadi bagian dari Sheila On 7," tulis pihak manajemen, Selasa (10/5).

Baca juga: Tinggalkan Oh My Girl, Jiho Rilis Surat untuk Penggemar



"Keputusan itu disepakati setelah melalui evaluasi, pertimbangan yang cukup panjang, dan tentunya juga diskusi dengan saudara Brian. Insya Allah semua ini kami jalani dengan penuh keikhlasan untuk tujuan yang terbaik bagi perjalanan hidup kedua belah pihak ke depannya," sambungnya.



Kendati demikian, baik Brian mau pun pihak manajemen belum menjelaskan secara detail terkait alasan bekas penabuh drum Tiket Band itu memutuskan keluar dari Sheila On 7.



Namun terpantau dari akun instagramnya, Brian masih saling follow dengan anggota grup Sheila On 7 lainnya.



"Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung dan akan terus mendoakan segala yang terbaik untuk keluarga besar kami. Salam sehat dari kami untuk kita semua," tutup pernyataan itu.