Benedict Wong Mengelak Ketika Ditanya Kemungkinan Ada Sempalan dari Doctor Strange

KETIKA Benedict Wong didapuk menjadi Wong dalam film Doctor Strange, pada 2016, ia langsung menjadi favorit penggemar Marvel Cinematic Universe.

Sejak itu, aktor Inggris itu telah tampil di sejumlah film seperti Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, serial animasi What If?, dan Spider-Man: No Way Home.

Di film teranyar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wong bukan sekadar tangan kanan Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), melainkan telah naik pangkat jadi Sorcerer Supreme (Penyihir Agung).

Kepada Variety, Wong mengungkapkan kisah berperan sebagai Penyihir Agung, awal mula berakting, dan komentarnya tentang kemungkinan film sempalan dari Doctor Strange.

"Sudah enam tahun sejak Doctor Strange dimulai dan memerankan karakter Wong rasanya luar biasa," katanya.

Wong, yang sejak kecil menyukai komik, mengatakan dia senang karena banyak orang yang menyukai karakternya di MCU dan para penggemar ingin melihat lebih banyak kisah Wong.

Saat ditanya apakah dia ingin tampil dalam film sempalan Doctor Strange, Wong menjawab, "Saya sangat tersentuh namun ada jawaban untuk pertanyaan tertentu yang harus dijawab."

"Kita tidak melihatnya selama lima tahun ketika dia masuk portal, jadi kita bisa masukkan cerita di sana. Mari tunggu dan lihat apa yang Marvel lakukan," lanjutnya.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, dengan Michael Stuhlbarg serta Rachel McAdams.

Film itu disutradarai oleh Sam Raimi dan Kevin Feige sebagai produser. (Ant/OL-1)