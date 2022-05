Usai Wamil, Doojoon Highlight Bintangi Drama Korea

YOON Doojoon, dari grup idola K-pop Highlight, belum lama ini dikabarkan berpartisipasi dalam drama Korea berjudul There Is No Goo Pil Soo (terjemahan literal), sebuah drama komedi tentang bromance antara tokoh bernama Goo Pil-soo dan Jung-seok.

Tokoh Pil-soo, 40, yang diperankan aktor Kwak Do-won digambarkan sebagai seorang pemilik restoran ayam goreng yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali, sementara Jung Seok (diperankan Doojoon), 20, berprofesi sebagai wirausahawan pemula yang memiliki rencana besar tapi tidak ada uang.

Pil-soo sebagai pencari nafkah keluarga punya kisah menyedihkan dan menantang. Sementara Jung-seok, percaya diri mengejar mimpinya meskipun menghadapi tantangan realistis menjadi pengusaha muda.

Peran ini menandai penampilan drama pertama Doojoon sejak menyelesaikan wajib militernya pada 2020. Berbicara alasan memilih drama ini, dia mengaku tertarik dengan naskah dan sinopsis drama.

"Sinopsis dan naskahnya sangat menarik, ada suka dan duka hidup, cinta, dan ini drama yang mencakup cerita dari semua jenis orang," kata dia seperti dikutip dari Soompi, Senin (9/5).

Dia mengatakan, melalui proyek drama ini juga bisa belajar lebih banyak tentang akting, khususnya ketika tahu lawan mainnya Kwak Do-won.

Mengenai karakter yang diperankan, Doojoon berkomentar, "Dia berjuang saat dia menanggung beban utang ayahnya dalam semalam, tetapi seperti arti namanya, dia memiliki keyakinan dan ketekunan untuk tetap berada di jalan yang benar."

Menurut dia, karakter yang dia mainkan menawan.

Menurut dia, Jung-seok termasuk sosok yang pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Dia juga seorang pemuda yang baru saja memulai paruh pertama hidupnya, namun sayangnya tidak berjalan dengan baik.

Berbicara chemistry di lokasi syuting, dia menyoroti selera humor yang mengalir di antara tim.

"Kami bekerja sama dengan baik dan memiliki kerja tim yang hebat. Ada begitu banyak adegan menarik sehingga sulit untuk menghitungnya," kata dia.

There Is No Goo Pil Soo sudah tayang pada 4 Mei 2022, dengan jumlah episode sebanyak 16 di Olleh TV, seezn, dan skyTV. (Ant/OL-1)