Im Soo-hyang dan Sung Hoon Reuni di Drama Korea Woori the Virgin

AKTOR Im Soo-hyang dan Sung Hoon akan kembali beradu akting sebagai pemain utama di serial komedi romantis baru, Woori the Virgin, sekitar 11 tahun setelah mereka berperan sebagai pasangan di serial New Tales of Gisaeng (2011).

"Sejak kami bekerja bersama di awal karier kami, kami telah membentuk rasa persahabatan. Saya sangat senang dan lega bahwa (Sung) mengambil peran utama," kata Im saat konferensi pers daring, dikutip dari The Korea Times, Jumat (6/5).

Woori the Virgin dijadwalkan tayang perdana pada 9 Mei. Serial ini merupakan adaptasi Korea dari serial populer Amerika berjudul Jane The Virgin, yang telah tayang selama lima musim mulai 2014.

Disutradarai dan ditulis oleh Jung Jung-hwa, serial Woori the Virgin berkisah tentang seorang perempuan berusia 29 tahun bernama Oh Woo-ri yang berprofesi sebagai asisten penulis untuk serial makjang yang terkenal.

Oh masih perawan tetapi suatu hari seorang dokter secara tidak sengaja melakukan inseminasi dengan menanamkan sperma seorang CEO sukses bernama Raphael (Sung Hoon). Setelah itu, Oh menghadapi peran sebagai ibu tunggal.

Jung mengatakan serial versi aslinya memiliki elemen yang jauh lebih ekstrem. Ia mengaku dirinya mencoba untuk mengadaptasi serial menjadi gaya Korea agar pemirsa lokal dapat dengan mudah menikmati cerita.

"Ada banyak elemen yang tidak (secara budaya) sesuai dengan penonton Korea. Tapi karena kami masih harus menggambarkan bagian-bagian yang menarik dari karya aslinya, bagian yang penting adalah memasukkan sentimen budaya kami, bukan hanya menerjemahkan naskahnya," katanya.

Alih-alih berfokus pada drama percintaan, Jung mengatakan Woori the Virgin juga menyoroti proses yang dilalui karakter utama perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Sementara Im mengatakan dirinya tertarik pada konsep unik serial Woori the Virgin. Ia juga penasaran mengenai pengembangan karakter yang ia perankan saat membaca naskah, terutama bagaimana karakter Oh melewati masa-masa krisis.

"Saya membaca naskah sambil berpikir, 'Bisakah kita membuat cerita seperti ini di Korea?'," katanya.

Ia menambahkan serial Woori the Virgin memadukan cerita fiksi dengan elemen realistis. Im juga mengaku bermain dalam drama ini merupakan pengalaman baru yang membawa angin segar untuk dirinya.

Serial Woori the Virgin dijadwalkan tayang perdana pada Senin (9/5) dan Selasa (10/5) di saluran televisi SBS. (Ant/OL-1)