Kang Soo-yeon Dilarikan ke Rumah Sakit karena Henti Jantung

AKTRIS veteran Korea Selatan (Korsel) Kang Soo-yeon dibawa ke rumah sakit di Seoul setelah ditemukan tidak sadarkan diri dalam keadaan henti jantung, Kamis (5/5), ungkap pihak layanan darurat di Seoul.

Seperti dikutip dari Yonhap, Jumat (6/5), responden pertama menemukan Soo-yeon dalam keadaan henti jantung di rumahnya di Seoul selatan pada pukul 17:48 waktu Korea Selatan.

Sebelumnya, sang aktris mengeluh sakit yang tidak diketahui sebabnya. Pihak keluarga lalu melapor ke pusat layanan darurat.

Mengutip Healthline, henti jantung termasuk kondisi jantung yang serius. Pada kondisi ini, jantung berhenti berdetak atau dikenal sebagai kematian jantung mendadak.

Detak jantung dikendalikan oleh impuls listrik. Ketika impuls ini berubah pola, detak jantung menjadi tidak teratur atau aritmia.

Pasien dengan henti jantung biasanya mengalami gejala antara lain pusing, sesak napas, lelah, muntah, dan jantung berdebar-debar.

Soo-yeon melakukan debutnya di usia 4 tahun, kemudian berpartisipasi dalam sejumlah film seperti The Surrogate Womb (1986) dan Come, Come, Come Upward (1989).

Dia memenangkan penghargaan aktris terbaik untuk perannya dalam The Surrogate Womb di Festival Film Internasional Venesia pada 1987, dan Come, Come, Come Upward yang membawanya mendapatkan penghargaan aktris terbaik di Festival Film Internasional Moskow pada 1989.

Pada 2015 hingga 2017, Soo-yeon menjabat sebagai direktur eksekutif Festival Film Internasional Busan. (Ant/OL-1)