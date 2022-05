Serial House of the Dragon akan Tayang di HBO Go Mulai 22 Agustus

DRAMA HBO Original sepuluh episode House of the Dragon akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS) pada 22 Agustus mendatang di HBO GO.

Disadur dari serial karya George RR Martin, Fire & Blood, House of the Dragon mengambil setting 200 tahun sebelum peristiwa di Game of Thrones, berkisah tentang House Targaryen.

House of the Dragon dibintangi Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, dan Rhys Ifans.

Para pemeran lainnya antara lain Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Paddy Considine berperan sebagai King Viserys Targaryen, dipilih oleh para penguasa Westeros untuk menggantikan sang Old King, Jaehaerys Targaryen, melalui Great Council di Harrenhal.

Sosok pria yang hangat, baik dan sopan, Viserys hanya berharap meneruskan warisan sang kakek. Namun orang yang baik tidak selalu menjadi raja yang hebat.

Matt Smith sebagai Prince Daemon Targaryen, adik King Viserys dan pewaris takhta. Seorang prajurit dan penunggang naga yang tidak ada duanya, Daemon memiliki darah murni sang naga. Namun seperti dikatakan bahwa ketika seorang Targaryen dilahirkan, para dewa akan melempar koin.

Olivia Cooke sebagai Alicent Hightower, puteri Otto Hightower, sang Hand of the King, dan perempuan paling cantik di Seven Kingdoms. Ia dibesarkan di Red Keep, dekat dengan sang raja dan lingkungan terdekatnya; ia adalah sosok yang anggun dan sopan sekaligus lihai untuk urusan politik.

Emma D’Arcy sebagai Princess Rhaenyra Targaryen, puteri pertama sang raja, dia memiliki darah murni Valyrian, dan penunggang naga. Banyak yang menyebut Rhaenyra dilahirkan dan memiliki segalanya namun dia bukan seorang pria.

Steve Toussaint sebagai Lord Corlys Velaryon, The Sea Snake. Lord of House Velaryon, memiliki garis keturunan Valyrian bloodline yang seumuran dengan House Targaryen. Sebagai The Sea Snake, seorang petualang di lautan yang terkenal sepanjang sejarah Westeros, Lord Corlys membangun kerajaannya menjadi tempat paling kuat bahkan lebih kaya dari Lannisters dan diklaim sebagai pasukan laut terbesar dunia.

Eve Best sebagai Princess Rhaenys Targaryen, seorang penunggang naga dan istri dari Lord Corlys Velaryon, The Queen Who Never Was yang disahkan sebagai pewaris takhta oleh Great Council karena kerajaan lebih menyukai sepupunya, Viserys, hanya karena ia seorang pria.

Fabien Frankel sebagai Ser Criston Cole, adalah keturunan Dornish, seorang anak lelaki biasa dari pelayan Lord of Blackhaven. Cole tidak memiliki ha katas tanah atau gelar; apa yang ia miliki adalah karena mendapat kehormatan dan memiliki keahlian supranatural dengan pedangnya.

Sonoya Mizuno sebagai Mysaria, yang datang ke Westeros tanpa membawa apapun, dijual berkali-kali bahkan ia tak ingat jumlahnya. Ia bisa saja melemah namun ia bangkit untuk menjadi orang kepercayaan – dan lebih lagi – bersekutu dengan Prince Daemon Targaryen, sang pewaris takhta.

Rhys Ifans sebagai Otto Hightower. Sebagai sang Hand of the King, Ser Otto melayani dengan setia dan penuh hormat baik kepada sang raja maupun kerajaannya. Seperti pengamatannya, ancaman terbesar bagi kerajaan datang dari saudara lelaki raja, Daemon, dan posisinya sebagai sang pewaris takhta. (RO/OL-1)