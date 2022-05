JO1 Rilis Video Musik With Us

GRUP idola J-pop JO1 akhirnya meluncurkan video musik untuk lagu utama dari album KIZUNA, yakni With Us, Selasa (3/5) sore.

Seperti pada video teaser, yang dirilis beberapa waktu lalu, Mamehara Issei, yang berlari di sebuah padang tandus, mengawali video musik berdurasi 3:29 menit itu, sebelum akhirnya dia bersama ke-10 rekannya melakukan tarian grup.

"Do you remember the day we met," demikian penggalan awal lirik lagu berbahasa Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dinyanyikan Tsurubo Shion di awal lagu.

Lirik Always With Us dari lagu With Us menjadi pelengkap lagu yang menjadikan piano sebagai instrumen utamanya itu.

Pemimpin JO1 Yonashiro Sho, melalui siaran langsung di YouTube sebelum perilisan video, berharap para JAM bisa menaruh perhatian lebih pada lirik lagu With Us, yang menurut dia memiliki makna dalam. Yonashiro mengatakan dia dan tim menyanyikannya dengan sepenuh hati.

Melalui With Us, JO1 mengajak para penggemar atau JAM menikmati ikatan bersama-sama, termasuk momen bersinar sekaligus menyampaikan pesan bahwa mereka akan terus berjalan bersama meskipun ada kesulitan, seperti hal yang mereka soroti untuk album KIZUNA.

Lagu With Us sendiri sudah dirilis versi digitalnya di sejumlah platform streaming musik sehari sebelum perilisan video musik yakni Senin (2/5) atau bertepatan dengan perayaan Idulfitri 1443 H di Indonesia.

JO1 dijadwalkan meluncurkan album resmi KIZUNA pada 25 Mei 2022, sementara perilisan digitalnya dilakukan pada 23 Mei 2022. Pada akhir Mei, mereka akan meluncurkan performa video With Us.

Grup besutan ajang PRODUCE 101 JAPAN Season 1 itu akan tampil dalam gelaran KCON 2022 Premiere pada 14 dan 15 Mei 2022 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang. (Ant/OL-1)