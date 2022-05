Na In Woo Bintangi Drama Fantasi Romantis

AKTOR Na In Woo dipastikan akan tampil dalam drama Korea terbaru bergenre fantasi romantis berjudul The Jinx's Lover.

The Jinx's Lover diangkat dari kisah webtoon dengan judul yang sama, menceritakan kehidupan seorang pria bernama Gong Soo Kwang dengan nasib malang dan tidak beruntung.

Dikutip dari Soompi, Selasa (3/5), dalam drama itu, Na In Woo akan menjadi pemeran utama dan akan beradu akting dengan Seohyun SNSD, yang berperan sebagai Seul Bi.

Berkebalikan dari Gong Soo Kwang, Seul Bi merupakan dewi keberuntungan dan menariknya keduanya bagai dipersatukan takdir bertemu dan membentuk ikatan unik.

Kisah-kisah dan ikatan unik itu yang akan diceritakan secara menarik di drama The Jinx's Lover.

Meski masih akan tayang satu bulan lagi tepatnya, di slot Rabu- Kamis pada Juni 2022 di KBS2, drama ini sudah memberikan bocoran tampilan Gong Soo Kwang, yang terlihat menjadi penjual ikan di Pasar Seodong.

Penampilan penuh dari Na In Woo pun tentunya dinantikan mengingat sebelumnya ia sukses membintangi River When the Moon Raises.

Selain aktif menjadi aktor, Na In Woo juga kini menjadi anggota tetap dari acara ragam 2 Days 1 Night.

Na In Woo semakin dikenal para penggemar drama Korea melalui penampilannya sebagai pemeran pria pendukung di Mr.Queen. (Ant/OL-1)