Way Out, Single Terbaru French Kiwi Juice

MUSISI, produser, dan multiinstrumentalis French Kiwi Juice (FKJ) merilis single terbarunya Way Out, yang diambil dari album keduanya V I N C E N T, yang akan dirilis pada 10 Juni 2022.

Way Out adalah lagu yang menyenangkan, dengan motif piano yang dipadukan dengan beat trap lincah dan strings yang menenangkan, bukti kemampuan FKJ dalam memadukan berbagai genre secara mulus dengan satu kaki di dunia baru dan satu di dunia lama.

Musiknya menggabungkan jazz, soul, folk, rock, dan sentuhan eksperimental yang membuatnya setara dengan musisi-musisi seperti Tom Misch, James Blake dan Jacob Collier.

Berbicara tentang lagu terbarunya, FKJ mengatakan, “V I N C E N T adalah album tentang kepolosan masa kecilku yang tidak ingin aku lepaskan. Sebagai lagu pembuka, Way Out adalah undangan untuk meninggalkan pikiran dewasaku yang penuh kesibukan. Aku memasukkan suara langkah kaki dan suara pintu dibuka, karena aku membayangkan aku sedang berjalan keluar, melarikan diri dari keadaan pikiran yang terlalu serius dan penuh kecemasan. Pelarian ini membawaku ke dunia kekanak-kanakan di mana anak di dalam diriku yang polos dan hanya ingin bermain akan muncul kembali. Beberapa hari kemudian aku menemukan taman atraksi yang sudah ditinggalkan di sebelah tempat tinggalku. Ini sangat cocok dengan konsep lagu Way Out. Akhirnya aku dan temanku merekam video di sana dan melengkapinya dengan intro yang direkam di rumah.”

V I N C E N T adalah album ke-2 FKJ dan menjadi penanda sebuah era baru darinya, tidak hanya sebagai produser dan remixer andalan untuk musisi seperti PinkPantheress dan Moses Sumney, tetapi juga berdiri sendiri sebagai seorang musisi dengan tur 'one-man-band'-nya yang diakui secara global dan sold out di seluruh dunia, serta lebih dari 1 miliar stream secara global di seluruh platform untuk musiknya.

Konsep untuk V I N C E N T muncul saat ia sedang melakukan solo trip ke Los Angeles sebelum 2020.

“Aku hanya tinggal di satu rumah ini sendirian, mematikan ponselku dan memiliki waktu untuk bisa jauh dari segalanya dan mencari tahu apa yang ingin aku lakukan.”

Ketika kembali ke studio rumahnya di Filipina, tanpa wifi dan di saat sebagian besar dunia sedang melewati masa lockdown, FKJ benar-benar seperti terputus dari dunia dan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi musik dengan kemungkinan yang tak terbatas.

"Kadang-kadang aku akan masuk dan mengeksplorasi musik sepanjang malam dan baru tidur ketika matahari terbit."

Dari kebebasan ini muncul sebuah album ekspresionis dan menyentuh yang tidak terbatas. Tidak lagi bersembunyi di balik ranting daun, seperti yang dia lakukan di sampul album perdananya pada 2017, V I N C E N T menjadi momentum FKJ sebagai musisi dengan suara yang baru.

Ia mendefnisikan ulang musik chillout dengan sentuhan saxophone jazz dan piano, ditambah dengan vokalnya yang whispery — mengingatkan kita akan karya-karya awal Bon Iver, dan alunan gitar khas Santana.

V I N C E N T adalah sebuah keajaiban – dan bukti bahwa keajaiban yang bisa terjadi saat kita menggali lebih dalam.

"Ini adalah album yang menantang," kata FKJ, “Aku adalah seorang perfeksionis dan sulit untuk bisa melepaskan kontrol. Tapi begitu aku melakukannya, dan membiarkan musik mengambil alih, aku merasa benar-benar bebas.” (RO/OL-1)