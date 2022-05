Disney Ubah Tanggal Rilis The Marvels dan Ant-Man 3

DISNEY dan Marvel Studios memperbarui tanggal rilis untuk film The Marvels dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hal itu dilaporkan The Hollywood Reporter. Sabtu (30/4).

The Marvels, yang merupakan sekuel dari Captain Marvel, yang dibintangi Brie Larson dan Samuel L. Jackson, sebelumnya dijadwalkan tayang pada 17 Februari 2023.

Film tersebut kini pindah tanggal tayang ke 28 Juli 2023, memberi jalan bagi Ant-Man and the Wasp: Quantumania untuk mengisi slot tayang sebelumnya.

Disebutkan salah satu alasannya adalah Ant-Man 3 sudah berjalan lebih jauh dalam sisi proses produksi, sehingga keputusan dibuat untuk menukar tanggal peluncuran dengan The Marvels.

Captain Marvel adalah film yang berprestasi di box office, menghasilkan lebih dari US$1,1 miliar di seluruh dunia.

The Marvels, yang disutradarai Nia DaCosta, akan dibintangi Larson, Jackson dan Zawe Ashton.

Sementara, Ant-Man and the Wasp: Quantumania merupakan angsuran ketiga dalam waralaba (franchise) dan didasarkan pada pahlawan super Marvel Comics dengan nama yang sama.

Disutradarai oleh Peyton Reed, sekuel ini akan dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, dan Jonathan Majors.

Di sisi lain, Disney dan Marvel Studios telah menyiapkan sejumlah film MCU di tahun ini termasuk di antaranya Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Thor: Love and Thunder. (Ant/OL-1)