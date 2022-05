Phum Viphurit dan Thomas Ng Berkolaborasi di Lagu Pills

PENYANYI indie asal Thailand Phum Viphurit berkolaborasi dengan artis R&B Thomas Ng di single baru, Pills. Lagu intim dan jujur ini diambil dari 'asiatic.wav volume. 1', EP yang akan dirilis oleh label regional Warner Music Asia, Asiatic Records, pada 13 Mei 2022 mendatang.

Volume pertama dari tiga yang telah disiapkan, 'asiatic.wav volume. 1' bertujuan menyajikan berbagai pilihan musik baru terbaik dari artis-artis Asia yang sedang populer, mencakup berbagai genre dan tema.

"Aku tumbuh sangat dekat dengan seseorang yang aku tahu mengandalkan obat-obatan dalam hidupnya. Aku menulis lagu ini berharap ia akan menjadi lebih baik dan untuk memberi tahu bahwa ia tidak sendirian dalam hal ini," jelas Thomas Ng tentang Pills. "Lagu ini sangat berarti bagiku. Aku menulis lagu ini untuk membantu satu orang, tetapi aku harap lagu ini dapat membantu banyak orang dimanapun mereka berada."

Tentang kolaborasi itu, Phum bercerita, "Pills adalah salah satu lagu yang langsung menyentuh hati saat kita mendengarkan beberapa baris pertamanya. Aku terpikir banyak ide potensial untuk ditambahkan ke komposisi lagu ini dan sangat senang bekerja dengan Thomas dan yang lainnya dalam eksekusinya. Kami harap kalian akan menyukainya!"

Thomas Ng adalah seorang artis R&B, yang saat ini menciptakan musik dari Boston, Amerika Serikat. Dia baru-baru ini menjadi populer melalui TikTok dengan lagu-lagunya yang diduetkan oleh artis terkenal seperti Lizzo dan telah bekerja sama dengan creator Asia, Wong Fu Productions.

Thomas telah merilis sejumlah single yang ia tulis dan produksi sendiri, termasuk EP debutnya 3am, yang diproduksi bersama oleh Joe Bae dan hit TikTok yang viral "One Last Dance (feat. Milky Day)".

Tentang inspirasi di balik musiknya, Thomas berbagi, “Kita semua tahu rasa dari emosi yang kompleks, tetapi tidak ada cara yang sempurna untuk menggambarkannya kepada orang lain. Tujuanku adalah membuat musik yang terinspirasi oleh pengalaman pribadiku sendiri agar orang lain dapat merasa dimengerti dan menemukan koneksi dengannya.”

Phum Viphurit adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang berbasis di Bangkok, Thailand. Ia menulis musik yang nyaman dan menyenangkan — interpretasinya tentang indie-pop disusun dengan melodi yang apik dan tema yang akrab dimana pendengarnya dapat menemukan suara mereka sendiri dan menjelajahi tempat mereka di dunia.

Phum mendapatkan pengakuan internasional pada 2018 dari single Lover Boy dan Long Gone pada 2017.

Album pertamanya, Manchild, menavigasi penemuan akan identitas diri, cinta pertama, keinginan, gairah, dan mimpi. Salah satu single terbaru Phum, Hello, Anxiety telah meraih lebih dari 50 juta stream di semua platform, dengan jumlah pendengar musiknya yang terus bertambah di seluruh dunia. (RO/OL-1)