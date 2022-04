Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes Tayang November 2023

Lionsgate pada Kamis (28/4) waktu setempat mengumumkan bahwa film "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 November 2023.

Dikutip dari Variety, Jumat, pengumuman tersebut muncul selama presentasi Lionsgate di acara CinemaCon, dengan menampilkan cuplikan pendek (teaser) prekuel "Hunger Games".

Cuplikan tersebut tidak menunjukkan rekaman mentah (footage) dari film dan tidak mengungkap siapa saja aktor yang akan berperan. Prekuel "Hunger Games" dilaporkan saat ini tengah dalam masa produksi.

Namun sama seperti sebelumnya, sutradara Francis Lawrence akan kembali bertugas mengarahkan "Hunger Games" dibantu oleh penulis skenario Michael Arndt yang sebelumnya telah menulis "Catching Fire".

Prekuel film akan diadaptasi dari novel karya Suzanne Collins berjudul sama yang dirilis pada 2020. "Ballad of Songbirds and Snakes" merupakan spin-off dari trilogi "Hunger Games", mengambil latar beberapa dekade sebelum petualangan Katniss Everdeen.

Prekuelnya berpusat pada karakter Coriolanus Snow muda, yang pada akhirnya menjadi presiden Panem yang kejam. Dalam cerita ini, Snow berusia 18 tahun dan dipilih untuk menjadi mentor seorang gadis dari Distrik 12 yang miskin bernama Lucy Gray Baird selama acara Hunger Games ke-10.

Novel trilogi distopia yaitu "The Hunger Games", "Catching Fire", dan "Mockingjay" pertama kali diterbitkan pada 2008 dan kemudian berkembang menjadi empat film.

Film "Hunger Games" secara keseluruhan menghasilkan 3 miliar dolar AS di box office global dan memicu aktris Jennifer Lawrence menjadi superstar. (Ant/OL-12)