Ini Kata  Benedict Cumberbatch Soal Multiverse di Film Kedua Doctor Strange

PERAIH nominasi Piala Oscar Benedict Cumberbatch mengulangi perannya sebagai Stephen Strange/Doctor Strange dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ia pun membagikan kesannya saat memasuki multisemesta (multiverse) Marvel Cinematic Universe (MCU) ini dan menemukan versi dirinya yang berbeda.

"Ini seperti sebuah 'kerusuhan', campuran kesedihan dan humor, dan beberapa masalah yang berhubungan dengan kita semua, dan beberapa hal luar biasa," kata Cumberbatch, dikutip Kamis (28/4)

"Fakta bahwa karakter tersebut adalah pintu gerbang ke banyak karakter lain dalam film yang cukup ramai, tetapi juga ke sifat epik yang dibawa oleh multiverse ke alur cerita berarti itu benar-benar layak untuk dilihat di layar lebar," lanjutnya..

Film itu juga dibintangi oleh Benedict Wong sebagai teman terpercaya Strange, Wong, dan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, peran yang ia mainkan di beberapa film Marvel serta serial WandaVision.

"Kami menciptakan peluang baru, membuka multiverse untuk bagian MCU yang sangat menarik bagi saya dan saya tidak tahu ke mana arah cerita kami, jadi saya ingin tahu di mana kami pergi dari sini," kata Cumberbatch.

Selain itu, Xochitl Gomez memulai debutnya sebagai America Chavez, karakter gay dalam buku komik.

The Hollywood Reporter mengatakan, pekan lalu, film itu telah dilarang di Arab Saudi, tempat homoseksualitas ilegal.

Berbagai media, sejak itu, mengutip laporan AFP yang mengutip seorang pejabat yang mengatakan Arab Saudi telah meminta Disney untuk memotong referensi LGBTQ dari film tersebut, sehingga film itu tidak dilarang untuk tayang.

Ditanya tentang laporan larangan tersebut, Cumberbatch mengatakan, "(Ini) Semacam kekecewaan yang diharapkan ... Itu hanya membuat semuanya menjadi lebih penting -- tentang penyertaan keragaman dalam pemeran kita." (Ant/OL-1)