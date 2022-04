Justin Lin Mundur dari Film Fast X

SUTRADARA film Fast and Furious, Justin Lin, mengumumkan dia tidak akan lagi mengarahkan waralaba berikutnya, Fast X.

Lin, lewat sebuah pernyataan yang diunggah melalui media sosial, mengatakan tetap mendapat dukungan dari studio Universal walau memutuskan mundur sebagai sutradara Fast X dan akan tetap menjadi produsernya.

"Lebih dari 10 tahun dan lima film, kami telah mampu merekam aktor terbaik, aksi terbaik, dan kejar-kejaran mobil terbaik," ujar Lin dilansir Variety, Rabu (27/4).

Baca juga: Para Pemeran KKN di Desa Penari Ungkap Pengalaman Unik Selama Syuting

"Sebagai catatan pribadi, sebagai anak imigran Asia, saya bangga membantu membangun waralaba paling beragam dalam sejarah film. Saya akan selamanya berterima kasih kepada para pemain, kru, dan studio yang luar biasa atas dukungan mereka yang membawa saya masuk dalam keluarga FAST," lanjutnya.

Produksi Fast X dimulai pada 20 April, dengan bintang waralaba yang terlibat seperti Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, dan Charlize Theron.

Anggota pemeran baru termasuk Michael Rooker, Jason Momoa, Daniela Melchior, dan Brie Larson.

Sumber mengatakan produksi di unit utama telah berhenti sementara, sambil Universal mencari sutradara penggantinya. Sedangkan unit kedua tetap melanjutkan syuting.

Fast X dijadwalkan tayang pada 19 Mei 2023.

Lin telah menyutradarai lima film Fast and Furious, dimulai dengan The Fast and the Furious: Tokyo Drift pada 2006.

Perjalanannya dengan waralaba beroktan tinggi berlanjut dengan Fast & Furious pada 2009, Fast Five (2011) dan Fast & Furious 6 (2013).

Kemudian Lin kembali lagi untuk memimpin film terbaru F9: The Fast Saga pada 2021 yang melesat hingga lebih dari US$700 juta di Box Office. (Ant/OL-1)