Balkonjazz Festival 2022 Gandeng Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia sebagai Partner Resmi

Balkonjazz Festival ke 2 di tahun 2022 kali ini secara resmi menggandeng Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia (Kophi) sebagai Partner Resmi. Penunjukan Kophi yang beranggotakan sejumlah media nasional itu, menurut Bakkar Wibowo selaku founder Balkonjazz Festival bukan tanpa alasan kuat.

Pertama Balkonjazz Festival 2022 yang akan digelar di venue Gasblock Balkondes PGN Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jateng pada tanggal 14 Mei 2022, membutuhkan diseminasi atau penyebarluasan berita yang seluas-luasnya.

"Dan Kophi sudah membuktikan kekuatannya itu, dari Balkonjazz pertama, dua tahun lalu, kawan-kawan Kophi sudah melakukan diseminasi semua kegiatan yang berkaitan dengan gelaran Balkonjazz Festival, dari pra festival, selama festival hingga pasca festival," kata Bakkar Wibowo, yang juga bertindak selaku promotor Sinergi Live & Bhiva Indonesia.

Alasan kedua Balkonjazz Festival 2022 yang mengusung tagline The Energy That Heals, melibatkan Kophi dalam even bergengsi ini, karena Kophi ditimbang mempunyai daya jelajah intelektual, sekaligus kecakapan dan kelenturan melakukan liputan dengan tingkat militansi yang dapat diandalkan sekaligus dipertanggungjawabkan.

"Rerata para punggawa Kophi sudah berbilang kali melakukan liputan di berbagai festival musik besar di Indonesia, you name it, dari JogjaRockarta, Prambanan Jazz, Soundrenaline, Java Jazz Festival, Ngayogjazz, Jazz Gunung, Synchronize Fest, We The Fest (WTF), LaLaLa Fest, Hammersonic Festival, hingga JakJazz sudah kawan-kawan Kophi lakukan semua. Ini artinya kawan-kawan Kophi sudah lebih dari terlatih meliput dan menyebarluaskan pemberitaan tentang sebuah festival musik, juga terlibat merayakan festival musik di Indonesia," kata Bakkar Wibowo.

Bahkan beberapa punggawa Kophi juga pernah terlibat dalam peliputan sejumlah festival film Internasional, dari Tokyo International Film Festival (TIFF), Cannes Film Festivals, hingga Berlin International Film Festivals.

Dengan kata lain, Bakkar Wibowo ingin mengatakan, para personel Kophi sudah sangat teruji bukan sekedar intelektualnya, tapi juga daya juangnya.

Sedangkan pada Balkonjazz Festival 2022 yang akan menampilkan beberapa artis nasional terpopuler diantaranya Kahitna, Pamungkas, Rendy Pandugo, Adhitia Sofyan, Dere, Juicy Luicy, Raissa Anggaini, Coldiac, & Megantoro, Kophi bahkan bukan kali pertama menyaksikan sejumlah nama tersebut beraksi di atas panggung.

Dengan demikian, di Festival destinasi wisata yang menggabungkan antara musik & UMKM yang di gelar di area Balkondes, atau Balai Ekonomi Desa ini, Kophi akan memperkuat semangat menjadi pemantik dalam mempromosikan potensi ekonomi lokal khususnya lokasi dimana diselenggarakan Balkonjazz Festival. "Dengan harapan pertumbuhan ekonomi dilokasi & daerah tersebut akan terus tumbuh & berkembang," kata Bakkar Wibowo.

Bakkar Wibowo menambahkan, via event festival ini, diharapkan juga dapat mendukung program pemerintah untuk percepatan pemulihan industri hiburan kreatif, kampanye vaksinasi nasional, sekaligus mengawali geliat event di masa pandemi ini.

Ticket Balkonjaz Festival, dijual dalam beberapa kelas, dari kelas Festival Floor Rp. 150.000,- Regular Fesitval A+ Rp. 300.000,- Regular Fesitval B+ Rp. 400.000,- dan VIP Rp. 750.000,-

Semua tiket bisa didapatkan melalui kanal Loket.com, atau menghubungi Media Sosial; Instagram:@balkonjazzfestival, Twitter :@balkonjazz, Facebook : Balkonjazz Festival, dan Website: balkonjazz.com.

Mohammad Akbar, selaku Sekretaris Jenderal Kophi menyatakan terima kasih dan terhormat atas penunjukan Kophi sebagai Partner Resmi Balkonjazz Festival 2022. Baginya penunjukan ini akan makin memperkuat eksistensi Kophi sebagai institusi yang sangat cair, lentur sekaligus liat dalam dunia jurnalistik, teristimewa peliputan bidang hiburan dan budaya. (OL-12).