Atta dan Aurel Gandeng Siti Nurhaliza untuk Single Alhamdulillah

PASANGAN selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggaet diva Malaysia Siti Nurhaliza untuk single religi Alhamdulillah. Lagu itu adalah bentuk syukur pasangan tersebut atas nikmat dan rezeki yang telah didapatkan selama ini.

"Aku sama Aurel memang sudah kepengin sekali untuk bisa kolaborasi dengan Dato Siti Nurhaliza. Memang sudah lama ingin berkolaborasi untuk lagu religi. Akhirnya, kami coba approach dan alhamdulillah beliau menerima ajakan kami untuk bernyanyi bersama," ujar Atta dikutip dari siaran resmi, Selasa (26/4).

Siti mengatakan kolaborasi ini menarik untuk dilakukan, apalagi dia sudah mengenal baik orangtua Atta dan Aurel.

"Kolaborasi ini terjadi di atas undangan pihak Atta, melalui mesej yang Atta berikan kepada saya dan akhirnya berlangsung dengan baik sehinggalah lagu ini berjaya disiapkan. Saya mengenali keluarga Atta dan tentunya mengenali Aurel, anak sahabat baik saya, Krisdayanti. Mereka berdua adalah anak muda yang sangat memberikan inspirasi dan saya gembira dapat berkolaborasi," ungkap Siti Nurhaliza.

Bagi penyanyi yang namanya sudah tenar di Indonesia, berkolaborasi dengan Atta yang merupakan Youtuber dan juga rapper, bukan hal yang baru.

Sebelumnya ia pernah juga berkolaborasi dengan rapper seperti TooPhat, Luca & Kmy Kmo serta Joe Flizzow. Namun, untuk rapper Indonesia, Atta Halilintar adalah yang pertama.

Sementara Aurel merasa bangga karena bisa berkolaborasi dengan diva Malaysia, terlebih dia sudah familier dengan lagu-lagu Siti Nurhaliza sejak kecil.

"Jadi, it's like a dream come true. Apalagi ini lagu religi, dan suara lembut Dato Siti sangat cocok dengan lagu Alhamdulillah," kata Aurel.

Proses rekaman mereka berlangsung secara terpisah, Siti Nurhaliza tetap rekaman di Malaysia dan mixing lagu dilakukan di Indonesia.

Siti Nurhaliza menuturkan, menyatukan dua budaya lewat musik adalah hal yang harus diapresiasi.

Hubungannya dengan Indonesia sudah terjalin lama. Ia juga kerap membawakan lagu ciptaan komposer Indonesia.

"Malaysia dan Indonesia banyak berkongsi budaya dan tentunya lagu Alhamdulillah ini dapat menyatukan kedua-dua negara dari segi muzik dan perpaduan. Saya berharap agar pendengar lagu Alhamdulillah dapat menerima kolaborasi kami bertiga dan ini juga peluang saya untuk kembali mengubat rindu peminat saya di Indonesia. Terima kasih kepada Atta dan Aurel kerana sudi mengundang saya untuk menyanyikan lagu Alhamdulillah," pungkasnya. (Ant/OL-1)