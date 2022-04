Reality Club Rilis Single Anything You Want

REALITY Club merilis lagu baru berjudul Anything You Want. Lagu itu merupakan salah satu lagu yang cukup sering ditampilkan di The Teaser Tour, sebuah tur di mana Reality Club dengan sengaja membocorkan beberapa lagu yang akan muncul di album ketiga mereka yang akan datang.

Ditulis oleh Fathia Izzati, Anything You Want adalah puisi yang diubah menjadi sebuah lagu cinta. Cerita cinta yang baru saja dimulai, tapi sudah menyimpan begitu banyak janji, lonjakan emosi, dan juga harapan.

Dikutip dari siaran pers, Selasa (26/4), penulisan Anything You Want mengacu pada lagu Arctic Monkeys berjudul Cornerstone, yang memainkan peran besar dalam kisah cinta dan lagu itu sendiri.

Reality Club kembali bekerja sama dengan Chicha Adzhari - penata musik yang juga dikenal melalui aransemen stringsnya pada I Wish I Was Your Joke dan Tell Me I'm Wrong.

Single ini juga dirilis bersama dengan sebuah video musik yang juga disutradarai Fathia, yang pengambilan gambarnya dilakukan di Gedung Kesenian Jakarta, salah satu teater ternama dan tertua di Jakarta.

Terbentuk di akhir 2016, Reality Club merupakan band indie-rock peraih nominasi AMI (Anugerah Musik Indonesia) untuk kategori Best Newcomer pada 2018 dan Best Alternative Group pada 2018, 2020, dan 2021.

Reality Club terdiri Era Patigo (drum), Iqbal Anggakusumah (gitar), Faiz Novascotia Saripudin (vokal dan gitar), Fathia Izzati (vokal dan keyboard), dan Nugi Wicaksono (bass).

Dengan target pasar internasional, mereka telah memperluas pendengar mereka sejak 2019 melalui showcase di berbagai negara seperti Jepang, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.

Reality Club juga merupakan salah satu dari dua band perwakilan Indonesia yang terpilih dan dijadwalkan tampil di South By Southwest (SXSW) di Austin, Texas, Amerika Serikat.

Semenjak pandemi, Reality Club juga menggelar Online World Tour, bermain di festival-festival online mancanegara seperti Jerman, Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. (Ant/OL-1)