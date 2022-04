Blxst Rilis Mixtape Before You Go

BINTANG hip-hop Blxst kembali lewat mixtape terbarunya, Before You Go, yang dirilis melalui Red Bull Records / Evgle LLC.

Mixtape berisi 13 lagu ini membawakan aura santai khas Los Angeles dengan sentuhan R&B yang membawa kita ke perjalanan melodi yang menyenangkan. Suara penuh perasaan Blxst berpadu indah dengan kord piano dan biola yang jazzy, dan ketukan 808 yang nostalgik namun menyegarkan. Mixtape ini menampilkan hit terbaru Blxst Sometimes feat. Zacari dan About You.

Before You Go mengundang para pendengar ke dalam pikiran, jiwa, dan hati Blxst. Dengan flow-nya yang menawan, Blxst menuangkan pemikiran serba jujurnya seraya ia membahas tentang cinta, bagaimana ia menanggapi kesuksesan, dan perjalanan hidupnya.

Blxst mengungkapkan sisi asli yang jarang dilihat dan ditunjukkan seorang musisi dan memberi kesempatan bagi pendengarnya untuk terhubung dengannya secara pribadi.

Pada lagu seperti Still Omw, ia dengan rendah hati membagikan pandangannya tentang kariernya sendiri, disertai dengan vokal yang langsung membawa para pendengar masuk ke dunia Blxst.

Dalam Pick Your Poison, Blxst tampil percaya diri dengan menampilkan solo biola brilian dari GrandMaster Vic yang terus mendorong elemen instrumental yang kuat di seluruh mixtape ini.

Pada lagu antemik Couldn’t Wait For It, yang menampilkan bintang rap legendaris Rick Ross, Blxst dengan penuh kemenangan menyatakan, “Hasilnya memang berbeda ketika sebuah cerita adalah cerita yang dibuat oleh diri sendiri.”

Bersamaan dengan mixtape ini, Blxst juga merilis video klip untuk Every Good Girl, sebuah lagu yang menggambarkan lebih dalam tentang kehidupan romantisnya.

Ia menjelaskan, "Every Good Girl adalah cerita ghetto Disney versiku, dimana aku menemukan pasangan yang sempurna, terlepas dari perbedaan yang ada diantara kita.”

Blxst, yang berasal dari Los Angeles, memulai 2022 dengan kemenangannya di XXL Award saat ia membawa pulang piala untuk kategori Best New Artist of The Year.

Selain itu, di awal 2022, Blxst merayakan pencapaian 1 miliar stream sepanjang kariernya (700 juta stream dari EP No Love Lost versi Deluxe selama setahun terakhir).

Semua pencapaian tersebut terjadi di luar single Chosen milik Blxst, yang menampilkan Ty Dolla $ign dan Tyga yang saat ini telah disertifkasi Platinum di Kanada, RIAA Gold & BRIT Silver, dan mencapai posisi #1 di chart radio US Rhythm & Urban Mediabase.

Pertumbuhan pendengar musik Blxst di Asia Tenggara meningkat drastis selama 2021 lewat lagu Chosen, yang sukses duduk di posisi #1 Hot Hits Philippines, #12 di Top 50 Chart - Philippines, #9 di Viral 50 Chart - Philippines di Spotify, dan dimainkan oleh 4 stasiun radio utama di Filipina.

Lagu tersebut juga viral di TikTok di mana banyak kreator TikTok asal Filipina menggunakan lagu tersebut untuk berbagai konten dance.

Menyusul kesuksesan lagu Chosen, Blxst kemudian terpilih sebagai musisi yang wajahnya dipampang di billboard Spotify di jantung kota Manila.

Blxst masuk ke deretan musisi yang patut diikuti perkembangannya. Hal tersebut terbukti dengan berbagai penghargaan dan nominasi yang ia terima sepanjang 2021 termasuk XXL Freshman 2021, Billboard’s Rising Star Award, BET Amplifed Artist, Amazon Breakthrough Artist, dan 4 nominasi BET Soul Train Award.

Tahun 2022 ia awali dengan sejumlah proyek kolaborasi di antara dengan Murdabeatz & Wale, Pink Sweat$, dan Young T & Bugsey. (RO/OL-1)