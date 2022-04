The Ayayay Luncurkan EP Ada Apa Dunia

TERPURUKNYA kehidupan para musisi pada saat pandemi covid-19 direkam oleh The Ayayay dalam single Ada Apa Dunia.

Single ini merupkan salah satu dari lima lagu yang terdapat di mini album (EP) perdana The Ayayay yang diluncurkan Senin (25/4) melaui platform digital.

The Ayayay merupakan band yang beranggotakan kakak beradik, Edo Margorevan (bas) dan Andika Patria (gitar/vokal), serta Ahmad Vino Maulana (drums), lalu disusul dengan bergabungnya Aries ‘Ai” Wijaksena (gitar).

Menurut Andika sebagai penulis lagu, 'Ada Apa Dunia’ merupakan doa dan harapan The Ayayay untuk membuat ‘dunia tersenyum kembal’.

Selain itu juga ada lagu dengan judul “The Situation” yang masih berkisar tentang keresahan pada masa pandemi yang berdampak terhadap segala lini kehidupan.

Kemudian lagu “Say No Say Yes” menceritakan tentang konflik yang dihadapi dalam dunia pekerjaan. "Terkadang kita harus berani mengatakan 'no' kepada atasan," kata Andika. "Walau pada akhirnya kita lebih banyak bilang 'yes' juga," lanjutnya.

Adapun single 'Suatu Saat' menceritakan tentang fenomena percintaan yang disebut oleh anak muda sekarang sebagai 'bucin (budak cinta)'.

Lalu sebagai penutup adalah lagu berjudul 'Masa Lalu' yang menceritakan tentang kisah lama dari pengalaman pribadi yang pernah dirasakan saat itu.

Andika mengatakan, mini album ini merupakan yang pertama dari rencana The Ayayay yang bakal secara maraton melepas mini-mini album lainnya secara cepat.

"Kami selama dua setngah tahun di masa pandemi ini menulis kurang lebih 30 lagu. Maka dari itu, kami berencana mengeluarkan beberapa mini album lagi di waktu yang dekat. Tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya. (J-1)