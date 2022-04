Chef Bara Pattiradjawane Berbagai Resep Membuat Cake ke Pelanggan Premium First Media 

PENYEDIA layanan akses internet dan televisi kabel, First Media menyelenggarakan Baking Class with Chef Bara Pattiradjawane Featuring Sarah O dan Harsya Subandrio di RUMA Dining, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).

Dalam acara yang digelar secara hibrida dan program perdana First Prioritas Club itu, Chef Bara membagikan resep membuat ‘Creamy Berries Choco Crumble Layer Cake’.

"Cake yang terdiri dari lima lapis mulai dari lapisan dasar, cream, berries, cokelat dan crumble ini cocok dihidangkan dan dinikmati bersama keluarga ataupun orang terkasih saat berkumpul di hari Lebaran ataupun pada momen spesial lainnya,” ungkap Chef Bara.

Dengan tagline ‘Exclusively Yours’, First Prioritas Club menjadi bagian dari program loyalty First Rewards. First Media akan menjadikan kegiatan ini sebagai agenda program apresiasi pelanggan berkelanjutan yang menyuguhkan berbagai aktivitas menarik, menyenangkan, dan menyesuaikan minat pelanggan.

Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Santiwati Basuki mengatakan, program apresiasi pelanggan adalah implementasi rencana taktis First Media dalam mewujudkan komitmennya untuk dapat terus menghadirkan pengalaman #BeneranTanpaBatas bagi pelanggan.

Santiwati berharap, dari program itu, hubungan dengan pelanggan premium menjadi semakin kuat dan solid. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan retensi pelanggan, sehingga dapat memperluas brand advocates First Media

“Dalam menghadirkan pengalaman berkualitas bagi pelanggan, fokus kami tidak hanya pada optimalisasi layanan dan produk, melainkan juga program-program inovatif yang pelanggan sukai yang akan semakin melengkapi pengalaman mereka terhadap layanan First Media," papar Santiwati.

Berdasarkan survei yang First Media lakukan pada kuartal I tahun 2022, cooking adalah salah satu dari tiga kegiatan yang paling diminati oleh responden pelanggan premium. Hal inilah yang melatarbelakangi First Media untuk menghadirkan aktivitas Baking Class dalam program First Prioritas Club bersama Chef Bara Pattiradjawane.

“Sejak pandemi dan pemberlakuan physical distancing kegiatan cooking jadi salah satu aktivitas yang menyenangkan di rumah sekaligus dapat menjaga keamanan dan kesehatan saya serta keluarga. Dari acara baking class yang First Media hadirkan ini, saya senang bisa mendapatkan menu insipiratif dari Chef Bara untuk sajian Lebaran. Saya berharap First Media bisa mengadakan acara-acara menarik dan bermanfaat seperti ini lagi ke depannya,” ucap Sri Budiarti, pelanggan premium First Media.

Masih dalam payung program First Rewards, selain First Prioritas Club, First Media memiliki program lainnya yang juga ditujukan bagi pelanggan premium dengan kriteria tertentu, yaitu First Squad Prioritas. Program ini telah berjalan sejak 2021 untuk memberikan layanan pengecekan keseluruhan pada jaringan dan perangkat atau full service diagnostic serta upgrade perangkat.

Layanan itu dilakukan secara berkala dengan jadwal kunjungan yang menyesuaikan dengan persetujuan pelanggan. Saat kunjungan dilakukan, First Squad Prioritas tidak hanya melakukan pengecekan saja tetapi juga tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

Sebagai program loyalitas bagi pelanggan, First Rewards memberikan berbagai layanan dengan pelayanan yang sesuai kategori loyalty membership mulai dari Diamond, Ruby, Emerald, hingga Sapphire. Setiap kategori mendapatkan pelayanan tersendiri berdasarkan masa dan biaya berlangganan.

Untuk mengetahui kategori membership First Media, pelanggan dapat melihatnya pada aplikasi My FirstMedia. Selain kategori membership, pelanggan juga bisa melihat rewards yang bisa didapatkan, diklaim, serta ditukar dengan Priority Services, First Club, dan First Privilege.

Klaim rewards yang tersedia seperti voucher belanja, makanan, gaming, free trial selection pack di layanan cable TV First Media dan berbagai rewards voucher lainnya.

Program First Rewards sebelumnya juga telah dimeriahkan oleh program Mega Undian First Rewards. Program undian ini memberikan kesempatan bagi para pelanggan untuk bisa memenangkan grand prize berupa 1 unit apartemen dan berbagai hadiah menarik lainnya. (RO/OL-7)