Kakao Ent akan Luncurkan Kakao Webton di Indonesia

AGENSI hiburan bertaraf internasional Kakao Entertainment

(Kakao Ent) akan meluncurkan aplikasi Kakao Webtoon pada 27 April

2022.

Setelah sukses dengan platform webtoon Kakaopage, Kakao Webtoon

merupakan platform berstandar internasional yang menyajikan webtoon IP

(Intellectual Property) premium dari Kakao Ent.

Melalui peluncuran Kakao Webtoon kali ini, Kakao Ent ingin memberikan pengalaman yang sepenuhnya baru bagi para pembaca Indonesia.

"Pertama-tama, Kakao Webtoon akan menunjukkan penyampaian baru berupa

IPX (IP Experience). Para karakter dari setiap webtoon akan ditampilkan melalui gambar 3 dimensi yang bergerak, tidak hanya melalui

jajaran thumbnail sederhana," kata perwakilan Kakao Entertainment, Ellen Kim, Sabtu (23/4).

Dengan begitu, para pembaca akan merasakan pengalaman baru dimanjakan

dengan para karakter yang bergerak dinamis, serta keseruan latar dari

masing-masing konten sejak membuka platform hingga menutup aplikasi.

Selain itu, kata dia, para pembaca bisa menemukan berbagai karya dengan

Universe Circle yang berfungsi sebagai fitur pencarian begitu banyak

konten di Kakao Webtoon.

"Para pembaca sekarang tidak perlu bingung memilih karya selanjutnya

yang akan dibaca karena AI pribadi akan merekomendasikan karya yang

sesuai dengan selera masing-masing pembaca melalui sistem rekomendasi.

Tidak hanya itu, pembaca juga bisa mendapatkan tiket gratis setiap

periode tertentu dan hadiah dari berbagai event untuk bisa membaca

episode secara gratis," katanya.

Kakao Webtoon yang lebih dulu diluncurkan di Thailand, Taiwan, dan Korea mendapat reaksi positif sebagai aplikasi yang menerapkan standar baru sebagai layanan penyedia konten hiburan.

Peringkat 1



Ellen menyebutkan Kakao Webtoon yang lebih dulu diluncurkan di Thailand pada bulan Juni tahun lalu berhasil menempati peringkat 1 sebagai platform webtoon dengan penghasilan tertinggi di antara aplikasi penyedia konten hiburan, hanya dalam 3 bulan setelah peluncuran.

Bahkan di minggu pertama peluncuran Kakao Webtoon Taiwan yang juga

diluncurkan pada bulan yang sama, Kakao Webtoon berhasil menempati

peringkat 1 kategori komik di Google Play dan peringkat 6 setelah

Netflix pada kategori hiburan di App Store.

Selain itu, peluncuran Kakao Webtoon di Korea yang merupakan pusat webtoon pun berhasil meningkatkan penjualan sebanyak 5 kali lipat hanya dalam 100 hari.

Kakao Webtoon Indonesia akan menghadirkan webtoon IP terkenal seperti

The Office Blind Date yang belakangan ini versi dramanya populer di

Indonesia dengan judul Business Proposal.

Konten-konten lain yang telah lebih dulu populer di Kakaopage Indonesia di antaranya Solo Leveling dan Tomb Raider King, serta webtoon IP populer baru dari berbagai genre seperti Today the Villainess Has Fun Again, Dr Brain, dan lain-lain.

Setelah peluncuran, rencananya judul baru yang lebih dulu populer di Korea akan dirilis setiap hari selama bulan Mei untuk menandai dimulainya servis Kakao Webtoon secara aktif di Indonesia dan

akan disusul oleh 200 judul lain dalam tahun ini.

"Kakao Webtoon yang akan segera hadir di Indonesia membuka kesempatan

kepada para pembaca untuk lebih dulu bergabung melalui platform

Kakaopage Indonesia (kakaopage.co.id) pada 11-24 April 2022. Para

pembaca yang bergabung dalam event pada periode tersebut akan mendapat

1.000 cash secara gratis saat peluncuran Kakao Webtoon. Hadiah menarik

lain juga akan dibagikan kepada pendaftar baru," tandas Ellen. (N-2)