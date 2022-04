Netflix Batalkan Sekuel Film Will Smith 'Bright'

PENYEDIA layanan media digital, Netflix, diketahui membatalkan sekuel film ‘Bright’ yang disutradarai David Ayer dan dibintangi Will Smith.

Keputusan Netflix menyusul insiden penamparan yang dilakukan Will Smith terhadap Chris Rock di panggung Oscar 2022. Serial dokumenter produksi National Geographic yang dibintangi Will Smith berjudul ‘Pole to Pole’, juga akan ditunda hingga musim gugur 2022.

Akan tetapi, pembatalan mendadak produksi 'Bright' tampaknya tidak terkait kontroversi Smith, yang menjadi berita utama global. Tepatnya, setelah dirinya menampar Chris Rock selama acara Academy Awards bulan lalu.

Sejak insiden tersebut, Smith telah mengundurkan diri dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Pihak akademi juga mengeluarkan pernyataan yang melarang Smith menjadi bagian dari acara atau program mereka.

“Dewan Gubernur telah memutuskan bahwa untuk jangka waktu 10 tahun, Will Smith tidak akan diizinkan untuk menghadiri acara atau program akademi secara langsung atau virtual," bunyi pernyataan tersebut.

Kepada Page Six, Smith berusaha menerima dan menghormati keputusan Academy. Sebelumnya, Chris Rock, saat mengisi sedi Film Dokumenter Terbaik Oscar, bercanda tentang kepala botak istri Will Smith, yakni Jada Pinkett Smith.

Aktris tersebut kerap berbagi perjuangannya melawan penyakit Alopecia. Jada pun enggan menertawakan lelucon yang dibawakan Chris Rock, terutama saat membandingkan kepalanya dengan Demi Moore di film 'G.I. Jane'.

Smith kemudian menghampiri panggung dan menampar Chris Rock dengan tangan kanannya. Setelah ditampar, Rock berdiri dipanggung dan menyampaikan responnya, “Will Smith baru saja menamparku.”

Adapun sebelum kembali ke tempat duduknya, Smith sempat berteriak kepada Rock, "Jauhkan nama istriku dari mulutmu." Meski diwarnai kontroversi, Smith memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori Aktor Terbaik dalam film 'King Richard'.(DailyMail/OL-11)