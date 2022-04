Marvel Exhibition Segera Hadir Pertama Kali di Indonesia

KABAR gembira bagi para penggemar Marvel di Indonesia. Pasalnya, Marvel Exhibition akan segera hadir untuk pertama kali di Indonesia.

Digelar di Pondok Indah Mall 3 Jakarta, para penggemar dan pengunjung dapat menikmati pengalaman multisensori Marvel Cinematic Universe (MCU) tak terlupakan. Pameran yang dikurasi secara spesial tersebut mengangkat judul Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia.

Disebut sebagai Marvel Exhibition terbesar di Asia Tenggara, Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia akan menampilkan berbagai original movie props, kostum, dan concept art yang diambil dari film-film pilihan MCU yang pernah dirilis. Pengunjung juga dapat menikmati secara langsung cerita-cerita terbaik Marvel Studios selama satu dekade terakhir.

"Marvel Studios A Universe of Heroes Exhibition akan menjadi Marvel Exhibition pertama di Indonesia dan yang paling besar di Asia Tenggara. Detail selanjutnya akan diinformasikan segera. Pantau terus media sosial kami di akun resmi instagram Marvel Indonesia @marvelindonesia dan Visindotama @visindotama.id," ujar Dendy, Project Director Visindotama.

Ada beragam pameran yang menampilkan petualangan superheroes favorit, mulai dari Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Black Panther, Wandavision, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye, Shang Chi, Eternals hingga seri terbaru dari Marvel Studios, Moon Knight. Mengangkat tema A Universe of Heroes, pameran ini hadir untuk menginspirasi penggemar dan pengunjung dalam menemukan sosok pahlawan di dalam diri mereka masing-masing dan berkontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

Selain pameran, berbagai kegiatan menarik dan menyenangkan akan digelar selama berlangsungnya pameran. Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia dipersembahkan oleh The Walt Disney Company Southeast Asia bersama dengan Visindotama dan Beast Kingdom. Informasi mengenai waktu pameran dan tiket akan diumumkan segera. (RO/OL-14)