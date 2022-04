Temani Masyarakat Selama Ramadan Catchplay+ Hadirkan Film Unggulan

SEJAK pandemi covid-19 melanda, menonton film streaming dari rumah menjadi hal baru bagi kebanyakan pencinta film. Untuk memenuhi tingginya permintaan dari pengguna layanan film streaming, Catchplay+ berupaya senantiasa menghadirkan konten yang inspiratif dan berkualitas tinggi, yang dapat dinikmati oleh penonton Indonesia dari rumah.

Bulan ini misalnya, Catchplay+ siap menghadirkan sejumlah film blockbuster yang sudah ditunggu sejak lama, seperti Spider-Man: No Way Home, The Batman dan King Richard. Selain itu, Final Episode Of Attack On Titan Season 4, AVA, serta The Doorman, dan Copshop & The Ice Road yang tayang secara eksklusif di Catchplay+. Semua tayangan itu diharapkan bisa menghibur para pencinta film di rumah selama bulan Ramadan.

Baca juga: Telkomsel dan Catchplay+ Berkolaborasi Tingkatkan Pengalaman ...

“Seiring dengan pulihnya produksi film dan hiburan, kami berharap memiliki lebih banyak koleksi konten dan film baru selama kuartal mendatang. Kami akan terus menghadirkan film dan acara TV berkualitas tinggi, dan memastikan akan selalu ada sesuatu untuk dinikmati setiap penonton,” ujar CEO of Catchplay+, Daphne Yang.

Penonton tidak hanya bisa membeli film lewat Single Rentals, namun juga bisa menonton tanpa batas sebagian besar judul yang ditambahkan ke dalam paket

Catchplay+ Unlimited selama periode berlangganan. Untuk Single Rentals, pengguna dapat menyewa film pilihan mulai dari harga Rp.15.000,- (belum termasuk pajak). Sedangkan untuk kategori UNLIMITED, pengguna hanya perlu membayar biaya langganan bulanan sebesar Rp.45.000,- (belum termasuk pajak) untuk menonton judul-judul populer tanpa batas di platform.

Para pengguna di Indonesia dapat mengakses layanan Catchplay+ melalui web, mengunduh aplikasi dari Android PlayStore, AppStore, dan melalui operator terkemuka, antara lain IndiHome Telkom, First Media, XL Home, Transvision; platform smart tv seperti MiTV Samsung dan LG Smart TV, serta berbagai situs e-commerce ternama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JD.ID. (RO/A-1)