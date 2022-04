Kofi Rilis Single dan Video Musik On Me

KOFI, musisi pendatang baru asal Toronto, Kanada, sedang mempersiapkan 2022 sebagai tahunnya. Kali ini, ia merilis On Me, single terbarunya setelah kesuksesan Haunt Me ft. 2KBABY yang dirilis bulan lalu.

Kofi menyebut On Me sebagai lagu “paling Kofi” di albumnya mendatang dan sebuah lagu cinta dengan Afro-inspired beat yang ditulis dan diproduseri oleh Kofi dengan latar belakang Ghana dan Kanada dirinya yang menjadi inspirasi.

Dirilis bersamaan dengan video musik yang sinematik, On Me membahas tentang pertanggung jawaban dari kesalahan-kesalahan masa lalu dalam sebuah hubungan dan menjadi fondasi dari nuansa musik yang akan ia bawa di album Why Not?, yang siap dirilis 20 Mei mendatang lewat Red Bull Records.

“Aku tidak tahu harus berbuat apa, maka dari itu aku menulis lagu untuk mengatakan bahwa aku merindukanmu,” ujar Kofi di lagu On Me.

Lirik-lirik serba jujur Kofi bersinar di atas beat afro yang santai seraya ia terus membagikan kisah-kisah relatable dari dirinya di albumnya mendatang.

“On Me adalah salah satu lagu terfavoritku, lagu ini adalah lagu paling Kofi di album ini. Lagu ini melanjutkan cerita di lagu Haunt Me. Aku sadar bahwa aku hanya dapat menyalahkan diriku untuk kesalahan-kesalahan di hubungan-hubunganku sebelumnya,” jelas Kofi.

Visualisasi trippy di video musiknya adalah refeksi dari ruang pikiran Kofi di lagu On Me. Video musik On Me dibuka dengan shot-shot intens yang menyoroti tekanan batin yang ia alami.

Di bagian bridge yang refektif, Kofi terlihat memainkan piano di tengah hujan yang menjadi sebuah titik balik di lagu ini. On Me berlanjut dengan sebuah pengakuan yang menjadi bagian tenang pascasebuah badai — merangkum pesan di balik lagu ini dan mengakhirinya dengan sebuah harapan.

Album Why Not? dari Kofi siap dirilis musim panas tahun ini. Perjalanan Kofi di industri musik baru saja dimulai lewat musik yang telah ia ramu selama ini seperti lagu Haunt Me, yang turut menampilkan 2KBABY dan lagu kolaborasinya dengan Noodah05 yang masuk ke daftar lagu di Why Not?

Para penikmat musik Kofi di seluruh dunia siap dimanjakan dengan beragam musik dan pengalaman unik lainnya dari Kofi seraya ia terus melebarkan sayapnya. (RO/OL-1)