Album Perdana Febinda Tito Di-Stream 2,2 Juta Kali

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Yogyakarta Febinda Tito sukses meraih lebih dari 2.2 juta stream untuk album perdananya, Perayaan Rasa, yang ia rilis secara independen pada 25 Februari 2022 lalu melalui SoundOn+.

Diwarnai lirik-lirik jujur dan serba relatable, permainan gitar yang menyentuh, ditambah melodi-melodi vokal yang catchy, album berisi 14 lagu tersebut mampu membawa semua pendengarnya masuk ke dalam berbagai ruang emosi hati Febinda.

Sebelumnya, ia sempat dipenuhi keraguan dan ketidak percayaan diri terhadap musiknya sendiri. Namun dengan penuh keberanian dan dukungan keluarga serta teman-teman terdekatnya, Febinda akhirnya membagikan lagu pertamanya, Manusia Tak Sempurna, pada awal 2020.

Kesuksesan Febinda tidak terlepas dari peran aplikasi TikTok yang sukses menyebarkan musik pop khas Febinda ke khalayak luas.

Single ke-2-nya, Pelarian, sukses mengambil perhatian banyak pencinta musik Tanah Air saat lagu tersebut viral di TikTok.

Hingga kini, Pelarian telah didengarkan lebih dari 800 ribu kali di Spotify dan video musiknya telah ditonton lebih dari 696 ribu kali di YouTube.

Febinda secara konsisten terus membagikan emosi terdalamnya lewat sejumlah single sepanjang 2020 dan 2021 yaitu Intention (feat. Miss Anaquita), You Told Me How to Not Love U Again, Pernah Buat Bahagia, Kamu Dan Masa Lalu, dan I Still Love You.

Tujuh lagu yang telah Febinda bagikan sejak awal 2020 akhirnya masuk ke album Perayaan Rasa, yang ia rilis pada 25 Februari 2022 lalu.

Sebanyak 7 lagu baru masuk ke album tersebut termasuk single utama berjudul Sementara.

Hingga hari ini, Sementara telah dipakai sebagai sound oleh 16.5 ribu konten TikTok (1.2 juta view). Lirik-lirik Sementara yang membahas tentang ketidakmampuan Febinda melupakan seseorang yang telah lama pergi ternyata mampu membuat namanya semakin dikenal di belantika musik Indonesia.

Bagi Febinda, hal paling penting selama perjalanan musiknya adalah niat untuk memulai.

“Semuanya yang penting dimulai dulu. Sebelum album perdanaku lahir, ceritaku berawal dari rumah kecil di Jogja 2 tahun lalu tanpa pengetahuan apa pun tentang menulis dan memproduseri lagu.” ujar Febinda. (RO/OL-1)