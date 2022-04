Gavin Haley Rilis Single Cliche

MELANJUTKAN momentum single sebelumnya, Body Language, penyanyi dan penulis lagu Gavin Haley, akhir pekan lalu, merilis single terbarunya Cliche, bersamaan dengan pengumuman album perdananya, I Hate You, Don’t Leave Me’, yang siap dirilis 15 Juli 2022 mendatang lewat Red Bull Records.

Menampilkan evolusi Haley sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalist, Cliche menarik perhatian pendengar mulai dari bagian hook yang perlahan diramaikan oleh banyak instrumentasi bersamaan dengan energi performa vokal Haley.

Lagu bernuansa pop itu diwarnai permainan guitar yang airy dan drum yang menghentak di atas fow vokal ala hip-hop Gavin di bagian chorus: “Is it Cliche to say, I don’t know much about love, I don’t know much about trust? ”

Mengenai inspirasinya, Haley menjelaskan, “‘Cliche adalah lagu tentang menjalankan sebuah hubungan dengan seseorang yang membutuhkan ruang sendiri dan kebingungan yang hadir dari pasangan mereka yang selalu ingin bersama. Sebuah lagu yang benar-benar jujur namun tidak dengan nuansa melankolis dan tetap dapat menyampaikan rasa frustasi yang aku alami.”

Cliche adalah lagu ke-2 dari album perdana Gavin yang berjudul I Hate You, Don’t Leave Me, yang ia tulis dengan sejumlah penulis lagu ternama yaitu Skylar Mones, B Ham, dan Trey Campbell.

“Menulis album ini adalah sebuah terapi bagiku sepanjang 2021. Menulis selalu membantuku melewati berbagai hal. Tema besar album ini adalah tentang jatuh cinta terhadap seseorang yang sangat berbeda dari kita,” kata Haley. (RO/OL-1)