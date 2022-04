Bintang Fantastic Beasts Ezra Miller Ditangkap Lagi di Hawaii

Ezra Miller telah ditangkap karena penyerangan tingkat dua di Hawaii, kurang dari empat minggu setelah bintang "Flash" dan "Fantastic Beasts" diciduk karena perilaku tidak tertib dan pelecehan di Hilo, Hawaii.

Seperti dilansir Variety pada Rabu (20/4), Miller ditangkap Selasa (19/4) pagi setelah ada insiden di kediaman pribadi di Pahoa. Petugas patroli menanggapi laporan penyerangan yang terjadi di sebuah pertemuan di subdivisi Leilani Estates, Puna.

Menurut Departemen Kepolisian Hawaii, Miller diduga menjadi marah setelah diminta untuk pergi dan melemparkan kursi, memukul dahi seorang wanita berusia 26 tahun dan mengakibatkan luka sekitar setengah inci. Wanita itu menolak perawatan untuk lukanya.

Polisi menangkap Miller pada pukul 1:30 pagi setelah aktor itu ditemukan di jalan raya saat lampu merah di persimpangan Highway 130 dan Jalan Kukula di Kea'au.

Miller dibebaskan pada pukul 4:05 pagi setelah berunding dengan Kantor Kejaksaan setempat, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Investigasi sampai saat ini tetap aktif.

Penangkapan pertama Miller terjadi pada 28 Maret. Petugas South Hilo menanggapi laporan dari pengunjung bar bahwa terjadi sesuatu yang tidak tertib, di mana Miller menjadi di luar kendali dan meneriakkan kata-kata kotor sementara pengunjung lain bernyanyi karaoke.

Miller meraih mikrofon dari seorang wanita yang sedang bernyanyi dan menerjang seorang pria yang sedang bermain dart. Setelah ditangkap dan didakwa dengan perilaku tidak tertib dan pelecehan, Miller membayar uang jaminan US$500 dan dibebaskan dari tahanan.

Sepasang suami istri di Hawaii juga mengajukan perintah penahanan terhadap Miller sehari setelah penangkapan pertama. Perintah penahanan mengklaim Miller masuk ke kamar pasangan itu dan mengancam mereka.

Miller juga diduga mencuri beberapa barang pasangan itu, termasuk paspor dan dompet. Seorang hakim menolak perintah dari pasangan tersebut pada 13 April.

Menurut Asisten Kepala Polisi Hawaii Kenneth Quiocho, Miller telah menjadi sumber dari 10 panggilan polisi di Hilo sejak 7 Maret.

Penangkapan kedua terjadi kurang dari seminggu setelah "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" rilis di AS,

di mana Miller memainkan peran pendukung dalam waralaba spin-off "Harry Potter".

"Fantastic Beasts" terbaru dibuka dengan pendapatan terendah setelah dikepung oleh sejumlah kontroversi. Selain penangkapan Miller, aktor Johnny Depp dipecat dari waralaba di tengah pertempuran hukumnya sendiri dan penulis "Harry Potter" J.K. Rowling mendapat kecaman karena komentar anti-trans yang dia buat di media sosial.

Sementara itu, film DC "Flash" dijadwalkan tayang pada 23 Juni 2023. (Ant/OL-12)