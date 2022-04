Woojin Eks-Stray Kids akan Bintangi Serial HBO Max

MANTAN anggota grup K-pop Stray Kids Kim Woo-jin, atau dikenal dengan nama Woojin, dilaporkan akan membintangi serial original HBO Max. Hal itu diungkapkan agensi 10x Entertainment, Senin (18/4) waktu setempat.

Menurut agensi, Kim menjadi artis Korea pertama yang muncul dalam konten asli yang diproduksi oleh platform streaming global tersebut.

"Dia (Kim) memiliki popularitas tinggi di luar negeri sejak debutnya, yang membantunya berperan dalam proyek global," kata agensinya, dikutip dati The Korea Times , Selasa (19/4).

Agensi mengatakan Kim akan menjadi pemeran utama dalam serial berjudul Alem do Guarda-Roupa (Beyond the Wardrobe).

Serial bergenre fantasi-romantis itu bercerita tentang seorang gadis remaja di Sao Paulo, Brasil, yang menemukan portal ajaib di dalam lemarinya yang terhubung dengan rumah anggota boy grup K-pop terkenal bernama ACT di Seoul, Korea Selatan.

Kim akan berperan sebagai anggota grup K-pop itu dan aktris Korea-Brasil Sharon Blanche akan memerankan gadis remaja dalam cerita tersebut.

Saat ini, Kim berada di Brasil untuk syuting serial tersebut dan akan pulang ke Seoul sekitar Juni, kata perusahaan platform streaming.

Serial Alem do Guarda-Roupa dijadwalkan rilis tahun depan. HBO Max berencana meluncurkan layanannya di Korea pada paruh kedua tahun ini.

Kim meninggalkan grup Stray Kids pada Oktober 2019 dan menjadi solois setelah merilis single Still Dream, Juli tahun lalu. (Ant/OL-1)