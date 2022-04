Season 3 Serial Komedi Barry Tayang di HBO pada 25 April

SERIAL komedi kelam peraih Emmy, Barry, yang dibintangi aktor pemenang Emmy Bill Hader, kembali dengan season ketiga berdurasi delapan episode, berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada 25 April mendatang pukul 09.00 WIB di HBO dan HBO GO. Episode selanjutnya akan tayang setiap Senin berikutnya.

Season ketiga menceritakan Barry (Hader) dan karakter lainnya berupaya mengambil keputusan yang tepat.

Putus asa meninggalkan masa lalunya yang kejam demi passion barunya, Barry berusaha melepaskan diri dari dunia pembunuh bayaran dan sepenuhnya masuk dalam dunia akting. Namun hasilnya kacau.

Saat Barry telah meninggalkan banyak faktor eksternal yang mendorongnya ke arah kekerasan, ia kemudian menyadari hal-hal itu bukanlah satu-satunya kekuatan yang mempengaruhinya. Ada apa dengan jiwanya yang membuat ia ingin menjadi seorang pembunuh?

Para pemain tetap yang mendapatkan nominasi dan memenangkan Emmy antara lain Stephen Root sebagai Monroe Fuches, mantan pelatih Barry yang kini bersembunyi; Sarah Goldberg sebagai Sally, pacar Barry di tengah peluncuran serial TV pertamanya; Anthony Carrigan sebagai Noho Hank, kepala gank Chechen di LA; dan pemenang Emmy Henry Winkler sebagai Gene Cousineau, mantan guru akting Barry yang berduka atas kehilangan pacarnya Detektif Janice Moss.

Pemeran yang hadir lagi di season ketiga adalah Sarah Burns sebagai Detektif Mae Dunn. Pemeran tetap lainnya antara lain D’Arcy Carden sebagai Natalie Greer dan Michael Irby sebagai Cristobal.

Dua season pertama Barry menerima total 30 nominasi Emmy dan enam Emmys di antaranya Outstanding Lead Actor in a Comedy Series (Bill Hader); Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series (Henry Winkler); Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation; dan Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation.

Season ketiga Barry diciptakan, ditulis dan disutradarai oleh Alec Berg dan Bill Hader; dengan executive producer Bill Hader, Alec Berg, Aida Rodgers dan Liz Sarnoff; serta diproduksi oleh Julie Camino. Tambahan penulis di season ketiga antara lain Emma Barrie, Jason Kim, Emily Heller, Duffy Boudreau, dan Liz Sarnoff. (RO/OL-1)