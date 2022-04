bbno$ Rilis Video Musik Mathematics

SETELAH sukses berkolaborasi dengan rapper kenamaan Tanah Air, Rich Brian, di lagu Edamame, yang viral di seluruh dunia, bbno$ (dibaca: baby-no-money), kembali lewat single Mathematics bersamaan dengan video klipnya yang dirilis melalui labelnya sendiri dan bekerja sama dengan AWAL.

Di lagu terbarunya, musisi asal Kanada tersebut dengan santai menyombongkan dirinya akan kesuksesan yang ia raih secara figuratif dan dari sisi ekonomi di atas permainan beat yang menghentak dan hook piano yang adiktif seraya mengatakan, "One milli paid in tax b*tch do the math"

Mengenai lagu terbarunya, bbno$ mengatakan, “Aku dari kecil diajarkan untuk selalu taat membayar pajak dan hal tersebut ingin aku sampaikan kepada semua penggemarku. How am i doing? 1 milli paid in tax you do the math.”

Video klip Mathematics yang disutradarai oleh rekan kolabrotornya, Shiraz, membawa para penonton ke sebuah versi fantasi kehidupan ini yang penuh dengan pakaian warna-warni, sesi menunggangi kuda dan sesi berenang indah dengan sekelompok nenek-nenek.

Sebagai seorang musisi yang berani menunjukkan sisi aslinya lewat karya yang ia bagikan, video musik Mathematics penuh dengan adegan-adegan yang tidak berkonteks, sesuai dengan pesona absurd bbno$.

Lagu Mathematics menjadi rilisan pertama bbno$ sejak album ke-6-nya, Eat ya veggies, yang ia rilis 2021 lalu dan dihujani pujian dari seluruh dunia selain telah meraih lebih dari 1 miliar stream secara global.

Album dengan 12 lagu tersebut menampilkan Edamame, single kolaborasinya dengan Rich Brian, yang sukses masuk berbagai chart viral Spotify di sepenjuru Asia termasuk Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Taiwan; Single Yoga dengan Rebecca Black; dan sejumlah single favorit lainnya seperti I Remember dan Wussup.



Hidup bbno$ berubah selamanya pada suatu hari di tahun 2019 saat ia menerima gelar diplomanya yang tidak berkontribusi apa pun ke hidupnya.

Di hari yang sama, ia merilis Lalala, sebuah single rap adiktif yang merangkum pendekatan unik hip-hop-nya yang kemudian meledak secara global dan sukses meraih lebih dari 800 juta stream di seluruh dunia, tersertifikasi platinum dua kali, dan menghabiskan 21 pekan di chart Billboard tidak lama setelah dirilis.

Kesuksesan bbno$ sebagai seorang musisi independen terbukti lewat 3 miliar stream yang telah ia kumpulkan. Hingga kini, ia memiliki lebih dari 1.6 juta pengikut di TikTok, lebih dari 1 juta pengikut di Instagram, dengan 10 juta video TikTok yang memakai musiknya dan telah ditonton lebih dari 2 miliar kali.

bbno$ telah mendapatkan pengakuan luas dari banyak publikasi ternama dunia termasuk NME, DIY, dan i-D.

“Aku bisa mengatakan bahwa aku sangat optimis dengan hidup ini setiap hari,” ujar bbno$.

Semangatnya tersebut dapat didengar di musiknya, ditonton di video-video musiknya, dan identitasnya sebagai seorang gamer online dengan nama bbnogames.

Penampilan rap-nya penuh dengan melodi yang kreatif, humoris, diwarnai permainan kata yang nyeleneh dan membawa filosofi khasnya untuk menghindari sikap overthinking — hal-hal tersebut membuat kepribadiannya bersinar.

bbno$ adalah seorang pria renaissance di era internet ini dan karirnya, yang merupakan kombinasi dari kesuksesan viral dan kerja keras, baru saja dimulai.

bbno$ telah sukses membangun sebuah fanbase yang kuat di Asia. Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Markets-nya. (RO/OL-1)