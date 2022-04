NIKI Bawakan Lagu Indonesia di Coachella

MUSISI asal Indonesia NIKI Zefanya membawakan lagu karya Andra and the Backbone, yang berjudul Sempurna di Coachella Valley Music and Art Festival 2022. Lagu hit tahun 2000-an itu menjadi lagu Indonesia pertama yang dibawakan di festival tersebut.

"Lagu selanjutnya untuk keluargaku dan negaraku," kata musisi naungan 88rising itu sebelum menyanyikan lagu Sempurna, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Senin (18/4).

Selain NIKI, rapper Tanah Air yakni Brian Imanuel atau Rich Brian juga tampil dalam festival tersebut. Dia membawakan karya-karya musiknya di depan jutaan penonton. Dia juga sempat diwawancarai oleh media lokal.

Baca juga: 2NE1 Reuni di Panggung Coachella

"Aku sangat bangga dapat berada di salah satu festival terbesar di dunia dan tampil di acara yang lingkupnya internasional," ujar Brian.

88rising juga menghadirkan penampilan spesial yaitu Head in the Clouds Forever dengan lineup CL, Jackson Wang, Hikaru Utada, Bibi, Milli, dan lainnya.

Coachella merupakan festival seni dan musik tahunan yang diselenggarakan di Indio, California, Amerika Serikat.

Setelah vakum tiga tahun karena pandemi covid-19. festival tersebut akhirnya digelar kembali dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube mereka. Coachella 2022 digelar selama dua pekan, yaitu 15-17 April dan 22-24 April 2022. (Ant/OL-1)