Fantastic Beasts 3 Puncaki Box Office

FILM Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore memuncaki Box Office di pekan pedananya setelah meraup pendapatan sebesar US$43 juta, tidak 'fantastic' untuk ukuran film Wizarding World.

Penjualan untuk film ketiga dalam rangkaian film Fantastic Beasts itu merupakan yang terendah di antara 11 film Wizarding World lainnya, meski berhasil memuncaki Box Office.

"Fantastic Beasts memang tiak akan pernah bisa mengulangi sukses film Harry Potter. Harry Potter adalah sebuah fenomena," ujar pengamat film David A Gross.

Pesona Harry Potter juga semakin memudar setelah sang penulis, JK Rowling, memicu kritik atas pernyataannya mengenai seksualitas dan identitas gender.

Posisi kedua, turun drastis dari raihan US$71 juta di pekan pertamanya, film keluarga Sonic the Hedgehog 2, meraup pendapatan sebesar US$30 juta.

Fim hibdirda itu menampilkan Jim Carrey sebagai karakter manusia sementara Ben Schwartz, Idris Elba, dan Colleen O'Shaughnessey mengisi suar auntuk karater animasi.

Pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe, tampil sebagai penjahat dalam film The Lost City, yang menduduki peringkat ketiga dengan raihan US$6,5 juta. Film keluaran Paramount itu juge dibintangi oleh Sandra Bullock dan Channing Tatum.

Film komedi sci-fi Everything Everywhere All at Once menduduki peringkat keempat. Film indie yang meraih rating 97% di Rotten Toamtoes itu meraup pendapatan sebesar US$6,2 juta.

Film Everything Everywhere All at Once berkisah mengenai Michelle Yeoh, yang berperan sebagai perempuan yang tengah diaduit oleh otoritas pajak namun dia harus meloncat ke berbagai versi dirinya di berbagai dimesni yang berbeda untuk menyelamatkan mereka semua.

Posisi kelima ditempati oleh film debutan Father Stu dengan raihan US$5,7 juta.

Berdasarkan kisah nyata, Father Stu dibintangi oleh Mark Walhberg yang berperan sebagai petinju yang menjadi pastor setelah mengalami penyakit otot. Film ini juga dibitangi oleh Mel Gibson. (AFP/OL-1)