Raisa akan Kembali Manggung di Senayan

RAISA akan kembali manggung, menampilkan karyanya di panggung konser, dalam Raisa It's Personal Showcase Stadion Tenis Indoor Jakarta, 14 Mei mendatang.

Gelaran ini adalah kolaborasi antara Raisa dan promotor JUNI Concert setelah terakhir merencanakan Raisa Live In Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020

"Showcase ini adalah bagian dari perjalanan It's Personal The Album yang sudah rilis Maret kemarin. Kami di JUNI berkomitmen untuk selalu menghadirkan pertunjukan spesial dari Raisa untuk meramaikan momen perilisan albumnya. Jadilah saat ini kami mempersembahkan Raisa It's Personal Showcase Stadion Tenis Indoor Jakarta," kata Adryanto Pratono dari JUNI Concert dalam siaran resmi, dikutip Jumat (15/4).

Raisa senang bisa kembali ke atas panggung dan merayakan album tersebut. Dia berjanji akan membawakan semua lagu dari album yang ia banggakan.

"Hal pertama yang akan aku lakukan ketika kembali naik panggung konser adalah aku janji akan menatap ke semua mata YourRaisa yang hadir, dan menyampaikan rasa terima kasih. Semoga energi yang aku punya untuk

konser ini bisa sampai ke YourRaisa dan energi balik dari mereka juga bisa sampai ke aku," ungkap Raisa.

Showcase ini diharapkan bisa jadi pelepas rindu para penggemar Raisa. Dalam gelaran tersebut, Rishanda Singgih digandeng sebagai Music Director, Ezar PD sebagai Stage Designer dan Isha Hening sebagai Visual Designer & Motion Graphic Artist.

Tiketnya dibagi menjadi enam kategori, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,7 juta yang akan dijual di tiket.com mulai 18 April 2022. (Ant/OL-1)