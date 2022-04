Single Baru Will Joseph Cook Terinspirasi dari The Simpsons

PENYANYI pop-indie asal Inggris, Will Joseph Cook, merilis single baru berjudul Kisses. Diambil dari album Every Single Thing, yang siap dirilis pada 10 Juni 2022 lewat label musiknya sendiri Bad Hotel /The Vertex, Kisses adalah sebuah lagu penuh kebahagiaan dengan nuansa musim panas yang kental. Di lagu ini Will sukses merangkum emosi-emosi yang timbul dari seorang hopeless romantic.

“Kisses adalah tentang menghabiskan waktu dengan kekasih kita serasa dunia milik berdua. Ada nuansa hopeless romantic di lagu ini yang mendeskripsikan banyak hal yang dilakukan saat kita sedang menghabiskan waktu dengan kekasih kita. Lirik di bagian hook terinspirasi dari satu episode The Simpsons saat Ralph memberikan Lisa sebuah kartu Valentine’s Day dengan gambar kereta yang mengatakan ‘I choo-choo choose you’ yang akhirnya aku masukkan ke bagian chorus,” ujar Cook tentang lagu Kisses.

Mengenai video musik Kisses, Cook mengatakan, “Video ini seperti sebuah penghormatan kepada video-video The Beatles. Rasanya keren dengan adanya teks bahasa Jepang dan Bahasa Inggris serta styling tertentu yang terinspirasi dari Studio Ghibli. Cerita di video ini adalah tentang aku yang jatuh cinta kepada sebuah entitas cinta dan musim panas yang berdansa di sebuah taman di rumah yang besar. Sayangnya, rumah tersebut bukan rumahku tapi aku sedang berusaha. Disutradarai oleh Bertie Gilbert dan turut dibintangi oleh penari kontemporer, Laurie Case.”

Cook membuat musik yang membuat semua pendengarnya tersenyum. Kebahagiaan menjadi fondasi utama dari album Every Single Thing — sebuah koleksi lagu-lagu cinta, album terbaru Will merupakan sebuah pengingat untuk semua pendengarnya agar kita selalu menghargai waktu yang kita miliki.

Menampilkan 10 lagu bernuansa pop, album Every Single Thing adalah sebuah selebrasi cinta lengkap dengan suka dan duka yang kerap hadir.

Selama proses pembuatan album ini, Cook terinspirasi oleh penyanyi-penyanyi ikonik seperti Elvis Presley dan Chet Baker yang menulis lagu-lagu mereka untuk seseorang secara spesifk. (RO/OL-1)