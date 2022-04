Onew SHINee Gambarkan Mini Album Barunya dengan Kata Keragaman

ONEW, pemimpin dan vokalis grup idola K-pop SHINee, menjadikan keragaman sebagai kata kunci yang paling mewakili mini album terbarunya, Dice, yang dirilis lebih dari tiga tahun sejak dia hiatus sebagai solois.

"Aku ingin menunjukkan Onew adalah orang yang tidak hanya bisa menyanyikan lagu-lagu yang menenangkan, seperti balada atau soundtrack drama, tetapi juga bisa menari dan mencoba sesuatu yang baru," kata dia saat konferensi pers daring seperti dikutip dari Yonhap, Selasa (12/4).

Perilisan Dice menandai rilisan pertama Onew sebagai solois sejak mini album Voice dihadirkan pada Desember 2018.

Album ini terdiri dari enam lagu, termasuk Sunshine, sebuah lagu pop elektronik yang ceria; On the Way; Love Phobia, yang menggambarkan perasaan kontradiktif saat menginginkan cinta abadi; dan In the Whale, yang liriknya ditulis sendiri oleh Onew.

Lagu utama yakni Dice menampilkan kombinasi flux gitar ritmik dan suara synth. Liriknya berkisah tentang seorang pria yang rela mempertaruhkan segalanya untuk kekasihnya meskipun dia tahu itu berada dalam kekalahan.

Onew mengatakan albumnya kali ini berisi spektrum lagu yang luas, mulai dari lagu yang menyegarkan hingga lagu romantis dan lagu yang terasa sepi.

"Karena memiliki banyak lagu dengan lirik yang penuh harapan dan bagus, aku pikir akan menyenangkan jika Anda mendengarkan lagu sambil mencocokkannya dengan pengalaman pribadi Anda," tutur dia.

Onew, yang kini memasuki usia 32 tahun, memulai debutnya sebagai anggota SHINee pada 2008. Sepanjang kariernya di dunia hiburan, dia juga berkiprah sebagai aktor termasuk drama Descendants of the Sun (2016) dan berbagai pertunjukan musikal.

"Beban berat untuk mengisi panggung seorang diri sebagai seorang seniman," kenangnya.

"Bagian tersulit yakni aku tidak bisa berhenti bernyanyi karena harus bernyanyi dari awal hingga akhir. Jadi aku banyak berlatih menyanyi secara langsung," sambung Onew.

Ketika ditanya tentang tujuannya dalam karier, dia menjawab ingin menjadi penyanyi yang memberikan harapan dan berpengaruh.

"Apa yang aku terus pikirkan hari ini yakni harapan. Aku ingin menyampaikan harapan dan pesan kebahagiaan kepada banyak orang. Aku berharap menjadi penyanyi yang memiliki pengaruh kuat (pada orang lain)," pungkas dia. (Ant/OL-1)