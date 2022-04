Yoon Ji Sung Bergabung dengan Agensi Baru

PENYANYI Korea Selatan Yoon Ji Sung telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi baru, DG Entertainment, dan siap melakukan comeback pada bulan ini.

"Dia akan comeback di industri musik dan merilis album baru pada akhir April," kata DG Entertainment sebagaimana dikutip dari Soompi, Selasa (12/4).

Yoon Ji Sung memulai debutnya sebagai leader grup K-Pop Wanna One usai tampil dalam program Produce 101 Season 2 Mnet pada 2017.

Sejak kegiatan grup berhenti pada 2019, Yoon Ji Sung melanjutkan karir sebagai penyanyi solo sekaligus aktor.

Tahun lalu, Yoon Ji Sung merilis mini album kedua bertajuk Temperature of Love dan membintangi drama SBS Let Me Be Your Knight.

DG Entertainment, yang kini menaungi Yoon Ji Sung, merupakan agensi yang terdiri atas para ahli di bisnis hiburan Korea Selatan. Setelah ini, perusahaan akan merekrut artis global dan memproduksi musik, drama, hingga program variety. (Ant/OL-1)