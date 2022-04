Travie McCoy Siap Rilis Album Never Slept Better

TRAVIE McCoy telah membagikan detail seputar album barunya yang sangat dinanti-nantikan berjudul Never Slept Better, yang akan dirilis pada 15 Juli 2022 mendatang melalui Hopeless Records.

Single terbaru dari album itu, Stop It, sudah bisa didengarkan pada saat ini.

“Lagu ini adalah tentang aku yang merebut kembali posisiku di dunia ini,” jelas McCoy. “Aku sudah lama berdiam selama satu dekade, jadi tak perlu lagi bertanya aku ada dimana selama ini, karena aku di sini sekarang, jadi ayo!!!! Underdog selalu berhasil pada akhirnya, jadi STOP BERTANYA!!!! I GOT IT!!"

McCoy sebelumnya merilis single dan video klip untuk A Spoonful Of Cinnamon dan Loved Me Back To Life, yang menampilkan cameo dari GaTa (Dave dari FXX), Zach Holmes (Zackass), Toby Morse (H2O, Hazen Street), Wes Period, dan Chad Tepper.

Tumbuh sebagai anak birasial di Geneva, NY, McCoy tumbuh mencintai musik hardcore dan punk rock, bersama dengan hip hop dan R&B, dan bukannya memilih satu jalur, ia muncul dan menciptakan musik yang menggabungkan berbagai genre dan mengubah dunia musik alternatif modern dan pop.

Ia membentuk Gym Class Heroes, sebuah grup yang menemukan komunitas di ruang alternatif/punk, tapi juga berhasil masuk ke ruang mainstream dengan hits seperti peraih 3x Platinum Cupid’s Chokehold dan Stereo Hearts.

Namun sebagai solois, ia mencapai pencapaian baru dan membantu beberapa artis baru memulai karier mereka, dengan lagu-lagu seperti peraih 4x Platinum, Billionaire ft. Bruno Mars.

Melalui semua ini, McCoy juga mulai berjuang melawan kecanduan dan depresi, yang membawanya ke momen yang hampir mengakhiri karier dan hidupnya.

Setelah berusaha untuk pulih dan melawan kegelapan dalam dirinya, ia mulai kembali merasa kreatif, dan memutuskan ia akan jujur pada dirinya sendiri dan keahliannya. Ia ingin menulis musik yang ia yakini 100% - dimana ia bisa mencurahkan hati dan jiwanya - dan bisa menjadi sarana ekspresi diri yang sempat hilang darinya.

Hasilnya adalah Never Slept Better, album paling jujur yang sangat kuat dari kariernya selama ini. Dengan judul album yang merujuk pada The Most Dangerous Game karya Richard Connell, album itu merangkum 10 tahun terakhir kehidupan McCoy dengan kejujuran yang brutal.

Ini adalah perjalanan yang menceritakan cobaan dan kesengsaraan dari kecanduan, krisis kesehatan mental, dan sulitnya melalui berbagai karakter yang berbahay di industri musik, untuk sampai ke tempat di mana ia akhirnya bisa merasa damai.

Album ini bisa saja menjadi sebuah album yang gelap dan menyedihkan, namun dengan McCoy, di mana ada kegelapan, ada juga kegembiraan dan harapan.

Setelah bertahun-tahun mengarungi dunia yang penuh bahaya, Travie McCoy telah mengumpulkan musik yang paling jujur dan emosional dalam karirnya. Dan dia tidak pernah bisa tidur senyenyak ini sebelumnya. (RO/OL-1)