Watch The Sun, Album Baru PJ Morton

MUSISI global PJ Morton siap merilis album terbarunya, Watch The Sun, pada 29 April mendatang. Sebuah album berani yang sangat ditunggu-tunggu, Watch The Sun bercerita tentang tantangan yang Morton hadapi dalam hidup dan cinta.

Morton telah selama empat tahun berturut-turut memenangkan penghargaan Grammy sebagai seorang musisi yang memproduseri dan merilis musiknya sendiri, meraih berbagai pencapaian di puncak tangga lagu, dan telah melakukan berbagai kolaborasi yang tak terhitung.

Kini, Watch The Sun menjadi langkah berikutnya dalam karier luar biasa Morton yang terus menjembatani berbagai jenis musik, tradisi, dan generasi.

Menampilkan 11 lagu baru, album ini menampilkan penampilan istimewa dari Chronixx, JoJo & Mr Talkbox, Stevie Wonder & Nas, Wale, Jill Scott & Alex Isley, El DeBarge, Zacardi Cortez, Gene Moore, Samoht, Tim Rogers dan Darrel ‘MusiqCity’ Walls, dengan karya penulisan lagu dan produksi musik Morton yang digali jauh lebih dalam lagi.

“Aku menjadi lebih jujur, lebih authentic, dan lebih terbuka daripada sebelumnya,” kata Morton. “Seperti yang diketahui banyak orang tentang diriku, aku cukup tertutup tentang hal-hal spesifk, tetapi ini adalah beberapa hal nyata yang terjadi dalam hidupku. Semua ini dimanifestasikan ke dalam lirik yang juga mendorong diriku sendiri - tidak hanya memilih hal yang terasa enak, tetapi juga menantang diriku untuk masuk dan menggali lebih dalam.”

Untuk membuat album Watch The Sun, melalui Morton Records, Morton beranjak dari rumahnya di New Orleans dan pergi ke antah berantah. Ia berdiam di Bogalusa, di Studio In The Country di Louisiana — tempat Allen Toussaint, Betty Davis, Stevie Wonder, dan berbagai musisi lainnya merekam musik mereka — dan tinggal dengan bandnya di tempat terpencil tersebut selama 24 jam setiap harinya.

Proses pembuatan album itu, bagaimanapun, dimulai tanpa visi tertentu, selain keinginannya untuk mencoba sebuah pendekatan yang baru.

Setelah tahun-tahun yang sangat aktif dalam kariernya, pandemi memaksa Morton memperlambat langkahnya dan berhenti sejenak. Dia menghabiskan banyak waktu bersama keluarganya, dan ketika dia mulai mencoba kembali menulis musik, komputernya mengalami masalah dan dia kehilangan semua pekerjaan terbarunya.

Ketika inspirasi mulai muncul dan dorongan untuk kembali ke studio menjadi terlalu kuat untuk diabaikan, dia menganggap itu sebagai sebuah tanda untuk memastikan apa pun yang akan dia katakan adalah sesuatu yang telah disiapkan matang-matang.

Beberapa highlight dari Watch The Sun termasuk single-single yang telah dirilis sebelumnya seperti Please Don’t Walk Away, yang baru-baru ini dibawakan PJ Morton di Jimmy Kimmel Live!, ditambah lagu tentang self-care, My Peace, yang juga merupakan kelanjutan yang telah lama ditunggu-tunggu dari duet peraih penghargana Grammy dengan JoJo, Say So.

Tentang kolaborasi bersama idola pribadi Morton seperti Stevie Wonder, Nas, El DeBarge, Jill Scott dan banyak lagi, Morton menjelaskan, “Salah satu aturan utamaku adalah tidak memikirkan para kolaborator saat saya membuat suatu karya. Ketika kamu memikirkan kolaboratormu terlebih dahulu, musik akan menjadi tentang apa yang cocok untuk mereka dan bukannya mencoba membuat lagu terbaik yang bisa aku buat. Setiap kolaborator hadir sebagai hasil dari pertimbangan yang matang-- bukan karena siapa mereka, tetapi karena mereka cocok dengan lagu-lagu ini." (RO/OL-1)